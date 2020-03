El Sistema Navarro de Salud podrá atender hasta 120 personas en la UCI

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha explicado este lunes que a lo largo de la semana se va a empezar a recibir material sanitario para hacer frente a la crisis del coronavirus. En concreto, se van a recibir de manera escalonada 114.800 mascarillas, además de guantes y gafas, que se repartirán entre los centros sanitarios. En los próximos días también van a llegar tests rápidos para diagnosticar de forma precoz el covid-19.

Unas medidas que llevan exigiéndose días tras el aumento de los contagios entre el personal sanitario. Por el momento, han dado positivo por coronavirus hasta 161 profesionales del Sistema Navarro de Salud, entre sanitarios, socio-sanitarios (donde se incluye el personal de las residencias de ancianos), Administración, celadores, mantenimiento, etc.

Induráin subraya que los tests rápidos van a utilizarse aplicando criterios de priorización. Es decir, tendrán preferencia los profesionales sanitarios y de profesiones esenciales, como bomberos o policías, entre otros.

Por otra parte, el Gobierno foral descarta utilizar las camas de los hoteles de la Comunidad para atender a los pacientes porque "en este momento no es una necesidad y no se está planteando". De hecho, Santos es contundente al afirmar que "en estos momentos no existe una situación de colapso". El Gobierno sí está valorando la opción de habilitar algunos hoteles y establecimientos para que puedan residir en ellos los sanitarios que lo requieran y reducir la expansión del virus.

"Tenemos capacidad para 120 plazas en UCI"

El coordinador del Plan de Contingencia, Alfredo Martínez, ha explicado que "es cierto que con las plazas de UCI tradicionales no podríamos hacer frente a la epidemia porque seguiremos teniendo pacientes con necesidad de UCI por accidentes de tráfico, etc. Lo que estamos haciendo es más que duplicar la capacidad de puestos de críticos en Navarra. Estamos habilitando las salas disponibles para monitorización tanto con equipamiento como con profesionales para incrementar significativamente el número de unidades en la Comunidad. En estos momentos estaríamos en condiciones de llegar hasta las 120 plazas y estamos trabajando para seguir incrementándolas, en función de las necesidades que se vayan detectando".

Es decir, todos los respiradores que están disponibles en la Comunidad foral se colocarán en aquellas salas que puedan habilitarse para atender a pacientes críticos, como las salas de despertar de los quirófanos, las salas de CMA, de endoscopias, etc.

Suspensión de vuelos

La directora general de Transportes, Berta Miranda, ha comparecido hoy para anunciar que desde hoy mismo se suspenden todos los vuelos desde el aeropuerto de Noáin. Eso sí, la aerolínea Air Nostrum tiene previsto reanudar el servicio a partir del 29 de marzo.

Por otra parte, Miranda ha explicado que el transporte de viajeros y mercancías ha caído en Navarra entre un 65 y un 94% desde que se decretó el Estado de Alarma. En referencia a las dificultades de los transportistas para ver cubiertas sus necesidades mínimas en los trayectos por el cierre de las estaciones de servicio y los restaurantes, Miranda ha concluido que es obligatorio que "los establecimientos que suministran combustible o los centros de carga y descarga faciliten los aseos y, si disponen, los servicios de restauración" para estos profesionales. Se han habilitado también talleres oficiales destinados a la reparación de los vehículos de mercancías.