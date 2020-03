La Cámara de Comercio lanza "Empresas en Marcha", para sostener la actividad económica

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa habilita un canal de información y atención a las empresas y autónomos para dar respuesta rápida y eficaz al nuevo entorno de negocios forzado por la crisis del COVID-19.

“Empresas en Marcha” es una iniciativa que pretende contrarrestar la incertidumbre con información veraz, prestar apoyo y acompañamiento a las empresas en estos difíciles momentos y dar visibilidad a iniciativas positivas de nuestro entorno. Todo ello se agrupa dentro de tres objetivos:

1. Ofrecer un canal de información oficial y fiable para la toma de decisiones en la empresa durante la emergencia sanitaria.

2. Estar muy cerca de las empresas y los autónomos para apoyarlas, recoger las cuestiones que más preocupan y ofrecer respuesta.

3. Visibilizar iniciativas que aporten soluciones y puedan ayudar a otras empresas y profesionales a través de la exposición de experiencias motivadoras.

Desde el ente cameral se asegura que ahora, más que nunca, se debe garantizar el funcionamiento del sistema productivo, dentro de la normativa vigente, para sostener la actividad económica. La información es vital, pero es importante que podamos acceder a una información veraz, libre de manipulaciones que pueden infundir miedo. En nuestra página web recopilamos todos los recursos de utilidad para colaborar con la continuidad de las empresas en las circunstancias actuales.

Cartel de la campaña "Empresas en Marcha". / Cadena SER

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa quiere lanzar un mensaje de cercanía y confianza para que “las empresas sepan que estamos a su lado para ayudarlas en lo posible. No podemos caer en la negatividad y el pesimismo absoluto, es momento de desconectar de los mensajes dañinos y centrarnos en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos hacer”, asegura el presidente de la Cámara de Comercio, José Torres Fuentes. “La digitalización y la tecnología pueden ayudarnos para adaptar nuestros negocios a las nuevas circunstancias y quienes tienen esa posibilidad deben dar ese paso para no perder la oportunidad y evitar el cierre”.

#EmpresasEnMarcha será también una ventana a través de la que agradecer el esfuerzo y el compromiso social de las empresas y autónomos en esta crisis sin precedentes. Un lugar de encuentro para visualizar ejemplos en positivo de empresas que continúan trabajando, de manera responsable y adoptando todas las medidas de seguridad, para garantizar la continuidad de nuestro tejido empresarial.

La Cámara de Lanzarote y La Graciosa insta a las administraciones locales y autonómicas a que aprueben medidas de apoyo efectivas en la medida de sus posibilidades. Afirma que ente esta situación de excepcional gravedad, asegurar la viabilidad de los negocios y proteger los puestos de trabajo tienen que ser los objetivos de cualquier política orientada a la recuperación económica. “Debemos poner el foco en la supervivencia de las empresas de las que dependen miles de puestos de trabajo que no se pueden perder” añade el presidente José Torres Fuentes.

Empresas en Marcha es una llamada a la responsabilidad y la valentía. Todos los teléfonos y direcciones de email del personal de la Cámara continúan atendiéndose de forma habitual. Nos mantenemos conectados a través de la página web www.camaralanzarote.org y las redes sociales de la Cámara de Comercio.