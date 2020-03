Autorizadas las viseras de pantalla móvil hechas en impresión 3D por vecinos de Fuenlabrada

Con la crisis del coronavirus y ante la falta de material sanitario en toda España surgieron iniciativas en las que ciudadanos se agrupaban para intentar paliar el problema. Poner su granito de arena. Un entramado de grupos que comenzó a nivel nacional con ‘Coronavirus Makers’, donde diseñadores de impresoras 3D empezaron a hacer prototipos pilotos de viseras de pantalla móvil, entre otras cosas. De aquí surgieron grupos en todo el país como el que nació en Fuenlabrada.

Se llama ‘Comunidad de impresores 3D, ayuda a servicios sanitarios’. Seis personas administran este grupo, que encontramos en redes sociales, y que cuenta ya con 55 miembros con sus respectivas impresoras, los “fundidores”. “Estamos dando un uso social a lo que hasta ahora era un hobbie, como me pasaba a mi”, cuenta Jonathan Medina, el administrador de este grupo que nació gracias otro fuenlabreño. “Fue idea de Jorge Pérez, que se puso en contacto conmigo, con Vanesa y con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, quien desde el principio colaboró”. Así empezó todo.

Ahora, y después de recibir de diferente grupos “de todas partes” unos 20 diseños de viseras móviles, que Sanidad no terminaba de aceptar, “siempre falta algo o una parte no estaba correcta”, este domingo les daban el ‘ok’ a la última propuesta. “Llevamos unas 25 viseras de pantalla móvil al hospital de Fuenlabrada y a medio día de ayer nos dijeron que estaban bien, que valían”. Sólo un pero. La pantalla de la visera está hecha con PVC transparente de 180 micras y lo único que les piden es que se aumente el grosor a 240 micras. Una vez hecho esto, vía libre para que lleguen al hospital. Ya se ha hecho un llamamiento para que se done este material y “la gente está respondiendo”. La respuesta es tan impresionante que en el día de ayer, tardaron sólo cinco minutos en tener respuesta a la petición de unos tornillos especiales que necesitaban.

En contacto continuo con el Ayuntamiento, Medina cuenta que serán ellos los que se encarguen de recoger las que ya hay hechas, una 160 a primera hora de este lunes, para centralizarlas en un lugar y después realizar el cambio. “La labor del Ayuntamiento fuenlabreño es muy importante porque la gente que empezó con todo esto se está quedando sin existencias. Yo tenía ocho kilos de material, hay gente que uno, pero todo lo hemos empleado en esto. Por eso, tras entrar en contacto con alcaldía nos han dicho que van a donar una cantidad para que podamos seguir imprimiendo”, dice.

Jonatha quire dejar claro que todo esto ha sido posible gracias a las aportaciones de otras Comunidades de 3D de diferentes puntos de España y en Fuenlabrada, gracias a que Jorge Pérez comenzó todo. Por eso quiere agradecer a todos su participación, “sin ellos no habría sido posible. También agradece al resto de administradores de nuestro grupo, a los fundidores, empresas y usuarios de Fuenlabrada que nos llaman para donar, gracias porque sin ellos habría sido imposible tirar para adelante”.

La iniciativa privada crea respiradores

También este lunes se ha conocido que el consorcio de la Zona Franca de Barcelona junto con la empresa HP, la tecnológica Leitat, a través del Consorcio Sanitario de Terrassa y Hospital Pare Taulí de Sabadell, han creado el primer respirador de campaña industrializado para los hospitales y las UCIs ante la crisis del coronavirus. Una iniciativa a la que también se han unido las empresas Navantia y Airbus, esta última, con instalaciones en Getafe, según informa el diario El País.

Leitat ha sido la encargada de diseñar el respirador fabricado en 3D que se pondrá a disposición del sistema sanitario, que tiene escasez de estos aparatos a raíz de la epidemia. Se trata de dispositivos fundamentales para el gran número de enfermos de coronavirus en situaciones críticas que los necesitan.