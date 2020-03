El confinament dispara el preu de la droga dins la presó

El confinament ha disparat el preu de la droga dins les presons i ha originat els primers incidents: una rebel·lió de mig centenar d’interns aquest cap de setmana a Brians 1, crema de llençols a Brians 2 o un intent frustrat de vaga de fam a Wad-Ras, la setmana passada. Els funcionaris diuen estar preocupats i des del departament de Justícia reconeixen que la situació és crítica tot i que no s'han produït episodis greus. Fonts del departament agraeixen l’esforç ingent dels treballadors i celebren que la majoria de la població reclusa es mostra col·laboradora.



“La majoria de presos entén les circumstàncies, però hi ha un sector que està pressionat per les drogues que no entra en raó”. I és que el blindatge dels centres ha ofegat l’entrada de drogues i ha disparat els preus. Fonts penitenciàries, asseguren que mig gla de haixix s’ha disparat fins els 200 euros, quan normalment oscil·la entre els 50 i 60. També ha passat amb la cocaïna: un gram passa de 60 euros a més de 100.



“Venen temps difícils”, explica Albert Duchamp, un funcionari de Brians 1. “Em fa por que això sigui només el principi”, confessa un altre treballador. Per protegir interns i funcionaris del Covid-19, han quedat suspesos els vis a vis, visites, permisos o trasllats. La decisió ha crispat alguns presos i ha provocat un degoteig de protestes durant l’última setmana. La més multitudinària, s’ha produït aquest dissabte a la tarda al mòdul 4 de la presó de Brians 1. Era el primer dia sense visites de cap mena per part de familiars.



Segons fonts de la presó, 60 persones van participar en una “plantada”, una rebel·lió contra les normes del centre. Al mig dia, un intern es va despullar al pati i va començar a cridar. Una desena de presos van impedir que els funcionaris el reduïssin. “Es van anar sumant reclusos que cridaven, empentaven els funcionaris i ens llençaven amenaces”, explica Duchamp, un dels portaveus del col·lectiu Marea Blava. La protesta va seguir a la nit, quan, segons penitenciàries, unes 60 persones van impedir l’accés al menjador. Els funcionaris van reconduir la situació i el departament de Justícia ha sancionat els líders de la protesta, traslladant-los de centre per impedir nous incidents.



“Ens va por que una espurna així acabi d’encendre la metxa”, assegura un funcionari, que explica que al mòdul 4 hi ha 252 interns i menys d’una desena de treballadors. La inquietud és present també a altres centres com el veí, Brians 2, on l’última setmana han viscut diverses “plantades” de reclusos i crema de llençols la nit a principis de setmana i dijous de matinada. Almenys 4 reclusos han estat enviats a l’àrea de sancionats, segons fonts de la presó.



Des de Justícia, reconeixen que tot i que aquest tipus d’incidents passen de tant en tant, no ho fan mai amb tanta freqüència i que tot i que cap protesta ha estat significativa, la situació és més crítica. Celebren que la majoria de presos estan sent empàtics amb unes mesures restrictives, però dirigides a protegir la seva salut i la dels treballadors.



Segons un portaveu de Justícia, als centres penitenciaris sovint la tranquil·litat l'aporten les famílies, que en les visites, fan baixar el nivell d’angoixa dels presos. Motiu pel qual aquests dies, l'absència de contacte visual amb ells, augmenti la incertesa dels interns, nerviosos també degut al canvi de rutines. Per compensar la manca de visites, el departament ha doblat el temps de trucades i treballa per garantir que tots els presos sense recursos econòmics puguin permetre’s també trucar als seus familiars i amics.