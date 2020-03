El jurat declara culpables d'assassinat els acusats de crim de la Guàrdia Urbana

El jurat del cas conegut com a crim de la Guàrdia Urbana ha declarat culpables d'assassinat amb traïdoria als dos acusats, Rosa Peral i Albert López, tots dos agents de la policia de Barcelona i amants. Després d'un mes i mig de judici i de cinc dies deliberant els 9 membres del jurat consideren provat que la nit de l'1 al 2 de maig del 2017, Peral i López van posar en marxa un pla per assassinat la parella de Peral, Pedro Rodríguez. Segons els fets provats, després del crim i de mutu acord, els acusats van calar foc al cos de Rodríguez, dins el seu cotxe, a una pista forestal del pantà de Foix.

Els acusats han rebut la notícia a través d'una videotrucada. López era a la presó de Quatre Camins i Peral a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, perquè ha donat positiu en coronavirus. L'acusada també ha posat en quarantena als advocats de les defenses i al fiscal, avui substituït per la lletrada del ministeri, Elena Contreras. Ara pertoca al jutge imposar la pena de presó pels acusats, que oscil·larà entre els 15 i 25 anys de presó. Les defenses demanen la condemna mínima i el fiscal insisteix en la seva acusació: 25 anys per Rosa Peral i 24 pel seu amant, Albert López.

El jurat no ha estat unànime però fgairebé. Per vuit vots a un en el cas de Peral i set a dos en el cas de López, ha conclòs que els dos examants són responsables d'haver-se confabulat per matar la víctima i d'intentar incriminar l'exmarit de Peral. En el seu veredicte, el jurat considera provat que els processats "conjuntament, o almenys un d'ells amb l'anuència i col·laboració activa de l'altre", van agredir la víctima "de manera violenta" i, "aprofitant-se" que es trobava "enterament despreocupada", ja que mantenia una relació sòlida amb l'acusada.

Durant mes i mig de judici, Rosa Peral i Albert López han mantingut versions contradictòries, acusant-se mútuament del crim. Peral dibuixava a López com un examant malalt de gelosia. Assegurava que va assaltar la casa on vivien i va matar a Rodríguez, mentre ella protegia les seves dues filles, aleshores de 3 i 6 anys, que dormien al pis de dalt. Peral manté que quan va baixar a la planta inferior, la seva parella havia desaparegut i enlloc seu va trobar López, amb una destral a la mà i tacat de sang. Tot i això, va afirmar durant el seu interrogatori que mai va pensar que l'hagués mort. Es va definir com encobridora, perquè manté que durant dotze dies (fins que tots dos van ser detinguts) era víctima d'una "por insuperable".

López, en canvi, s'ha reconegut obertament encobridor per una qüestió d'afecte. L'expolicia de Barcelona ha explicat al tribunal que la nit del crim va rebre una trucada de Peral confessant-li la mort de Rodríguez i demanant-li ajuda. López manté que va aconsellar-li que reconegués els fets davant la policia però que davant la negativa d'ella i la por a perdre la custòdia de les filles, va decidir ajudar-la a desfer-se del cadàver.

Les versions de tots dos tenen llacunes que no han passat desapercebudes al jurat: els missatges de caràcter amorós que es van enviar els dies anteriors i posteriors; les trucades que van intercanviar la nit del crim; un telèfon de prepagament comprat i activat únicament moments abans de l'assassinat, o el fet que dues setmanes abans del crim López preguntés a un company de feina com desfer-se d'un cadàver i el cos de Rodriguéz aparegués exactament com l'agent li va recomanar: "en una zona apartada, calcinat dins d'un cotxe".