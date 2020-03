Cortina: "Las lesiones no me lo están poniendo fácil"

Uno de los canteranos que al final de la temporada pasada promocionó hacia el primer equipo fue Edu Cortina. El capitán del Vetusta se ganó a pulso la oportunidad de formar parte de la primera plantilla, pero no ha terminado de tener suerte con las lesiones.

Desde hace semanas estaba recuperándose de un esguince de tobillo que sufrió ante el Málaga, tras el primer cuarto de hora de partido, a principios de año. Ahora sigue con su rehabilitación en casa, aunque sin la comodidad de poder trabajar con toda la infraestructura de El Requexón.

"Toda esta situación imposibilita poder continuar con el tratamiento a nivel de fisioterapeutas y máquinas como en El Requexón. Pero por suerte gracias a Alberto y Michi sigo realizando trabajo en casa, estoy en contacto con ellos y me van enviando el trabajo", explicó sobre su recuperación.

"Está claro que las lesiones no me lo están poniendo fácil, pero hay que aceptarlas y encararlas de la mejor manera, con energía y positividad. De ellas estoy aprendiendo que hay que rodearse de gente positiva, que te ayude a sumar y también me hacen valorar esos momentos en los que tenemos salud", añadió.

"En mi caso se hace dura esa vuelta a la vida normal. En situaciones como esta el deporte pasa a un tercer plano, pero está claro que ocupa gran parte de nuestra vida. Por las mañanas hago todo el entrenamiento. Vivo con mi madre y mi hermano, por lo que comparto muchas aficiones y gustos con él. Por suerte estoy entretenido todo el día", comentó sobre cómo vive la situación desde casa.

"Quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los oviedistas. Que sigan quedándose en casa, que entre todos vamos a acabar con el virus. Sobre todo mandar un mensaje de fuerza a las personas que tienen algún familiar enfermo. Desearles lo mejor, que se recuperen pronto y muchísima fuerza", sentenció.