Cecilia Pérez: "La ayuda a domicilio funciona porque ellas se hacen sus propios equipos de seguridad"

Cerca de 6.000 personas en Asturias dependen de la ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos a través de cerca de dos mil auxiliares contratadas para facilitar las necesidades básicas de esta población tan vulnerable. Y los ayuntamientos están preocupados por las condiciones en las que estas trabajadoras están desarrollando esas labores. Según la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, “no se está dejando de atender a nadie gracias al empeño de las trabajadoras que han tenido que fabricarse sus propios equipos de protección para poder seguir haciendo su trabajo”

La alcaldesa de El Franco relata en Hoy por Hoy Asturias cómo, llegado el momento, cada una de estas auxiliares de ayuda a domicilio sacó de donde pudo el material necesario para protegerse y poder seguir atendiendo a las personas a su cargo, por lo que el servicio, de momento, no se ha visto afectado. Con todo la FACC continúa esperando los necesarios equipos de protección, no solo para las trabajadoras de este servicio si no para el resto de personal municipal que puede estar en situaciones de riesgo como los policías locales.

En este sentido, y para garantizar las prestaciones básicas, el gobierno regional ya ha anunciado el adelanto de los 28 millones del plan concertado destinado a la concesión directa de subvenciones a entidades locales.