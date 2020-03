Tras diez días en estado de alarma la situación que se vive en el CD Tenerife también es distinta a la que suele ser la de un equipo profesional de fútbol. En el caso de los blanquiazules, hemos conocido el día a día de uno de sus capitanes. Carlos Ruiz comenta como están siendo estos días que no dejan de ser diferentes para el grupo blanquiazul.

CONFINAMIENTO: “La manera de ayudar no es otra sino la de cumplir lo que nos marcan las autoridades de quedarnos en casa. Me emociono cuando salgo a pasear a mi perra durante unos cinco o diez minutos y veo que la mayoría de la población está siguiendo las pautas que se nos están marcando.

DIA A DIA: “Los primeros días se han hecho duros porque no sabíamos lo que hacer al no tener una rutina diaria. He intentado organizarme y por las mañanas cuando me levanto saco a mi perra y vuelvo a subir. Tras el desayuno me pongo con mis estudios de inglés que los tenía algo aparcados y los he retomado. Posteriormente y llegado el mediodía me pongo a entrenar en la terraza y lo puedo llevar bien. Me pongo a entrenar durante una hora y media y por la tarde me pongo a darle un poco a la guitarra que es algo que me ayuda a matar el tiempo

ENTRENAMIENTOS: ”Nos marcaron una serie de entrenamientos que intentamos cumplir a rajatabla. Es el momento en el que me evado más puesto que nuestro cuerpo está acostumbrado a hacer actividad diaria y agradece que entrenemos fuerte. Es algo que nos responsabiliza porque debemos estar en forma de cara al reinicio de la competición”.

PARON LIGUERO: “Ha llegado en un momento en el que estábamos rindiendo a un nivel alto y a los rivales les costaba crearnos ocasiones. Debemos prepararnos bien y mantener la forma en la medida de nuestras posibilidades con la intención de seguir manteniendo ese buen nivel que estábamos dando de cara a conseguir el objetivo de la permanencia”.

COMPETENCIA: “Una plantilla somos en torno a veinticuatro jugadores de los cuales juegan once de inicio y tres lo hacen desde el banquillo. En cada entrenamiento doy el máximo para estar preparado y para que la competencia siga en el grupo para ayudarnos. Hay mucha competencia y hemos conseguido sacar al equipo de una situación complicada pero entre la competencia que tenemos y el rendimiento que estamos dando llegaremos a buen puerto.

RENOVACION: “No dude en ningún momento en poder ampliar mi vinculación. Estoy en el club al que quiero y en el mejor club que nunca he estado. Todo son palabras de agradecimiento y me siento apreciado y querido, lo que me hace sentirme muy bien. Ahora solo pienso en salir indemnes esta temporada y poder hacer un año bonito. Es algo que se agradece en estos tiempos de incertidumbre el saber que el futuro está despejado”.

PERSONAL DE SERVICIOS: “Son nuestros héroes de hoy en día. La gente que trabaja en supermercados, farmacias, los sanitarios y el personal de las fuerzas de seguridad del estado están haciendo una labor encomiable. La mejor manera de agradecerles lo que están haciendo es quedarnos en casa y ayudar a que el virus no se propague para ir bajando esa curva que cada día se empina un poco más pero estoy convencido de que en breve comenzaremos a ver el descenso de la misma”.