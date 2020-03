La Junta cierra la residencia de Alcalá del Valle y traslada a los ancianos a la Línea de la Concepción

El director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud, José Repiso, ha señalado que desde el jueves 19 que se tuvo conocimiento de la situación se está actuando en la residencia de mayores de Alcalá del Valle (Cádiz). Asimismo, ha explicado que un informe de la Inspección Sanitaria recibido este lunes conmina a trasladar a los mayores y cerrar la residencia temporalmente.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Repiso ha indicado que desde que recibieron el informe de la Inspección de Salud se pusieron a buscar un "lugar idóneo" en la provincia de Cádiz para trasladar a los mayores, lo cual "no es fácil". Finalmente, se ha optado por la residencia Tiempo Libre de La Línea de la Concepción, que está preparada para recibir a los 27 mayores de Alcalá.

"Lo que prima es el mayor y las decisiones que tomamos son por ellos", ha asegurado Repiso, que ha afirmado que "no consta" el ofrecimiento del alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, de sitios para ubicar a los mayores en el mismo municipio. Además, ha criticado la actitud del alcalde, "incluso entrando en la residencia, que está prohibido". El director general ha explicado que el día 19, cuando se tuvo conocimiento de la situación, fue personalmente a Alcalá del Valle y "ese mismo día se pusieron dispositivos para hacerle la prueba a todos los residentes y trabajadores".

Hay 37 positivos de 42 entre los mayores y los que no lo han dado son asintomáticos, ha señalado Repiso, que ha indicado también que de 33 trabajadores 19 han dado positivo, por lo que el traslado y cierre temporal es "lo más idóneo". "Se ha estado hablando con el alcalde a diario, no se ha podido llegar a ese consenso que él quiere, porque muchas veces los deseos y la realidad no van de la mano", ha añadido.

En el municipio, sin embargo, no terminan de entender esta situación. Menos aun cuando en la tarde ayer recibieron todo el material que habían solicitado para poder atender a los ancianos. Además, el traslado se ha realizado sin recibir ningún tipo de información ni ellos, ni los familiares y ni siquiera los propios trabajadores del centro. Según ha explicado una de las enfermeras en Radio Coca SER Ronda, algunos de ellos han conocido la noticia a través de los medios de comunicación:

CERRAR EL PUEBLO

En cuanto a la petición reiterada por parte del alcalde de cerrar el pueblo, el director de cuidados sociosanitarios de la Consejería de Salud ha señalado que tiene el ejemplo de Zahara de la Sierra, donde el alcalde ha tomado esa medida él mismo. "No sé a qué espera el alcalde de Alcalá si quiere hacerlo, que tiene toda la potestad", ha manifestado sobre esa posibilidad de cerrar el municipio.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra ha decidido 'blindar' a este municipio de 1.400 habitantes del coronavirus dejando un solo acceso abierto por carretera en el que se realizan controles permanentes de entrada y salida a los ocupantes de todos los vehículos por parte de Guardia Civil y Policía Local para garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en el estado de alarma.