Cosas que aprendo durante el estado de alarma I

Afrontamos la segunda semana de Estado de Alarma metidos en casa y haciendo lo que buenamente podemos por sobrellevar esta nueva fase de nuestras vidas.

Me preguntaba de qué manera podría yo aportarles algo a ustedes y solo se me ocurre entretenerles durante este minuto y medio con cosas que he aprendido estos días de confinamiento. Datos y curiosidades que quizás un día no muy lejano les hagan ganar una partida de trivial. Venga esa lista de datos interesantes:

El primer trasplante de la historia fue renal, fue en Rusia y fue en 1933, hace casi 90 años. Eso sí, a los dos días el paciente trasplantado falleció, pero el primer puesto no se lo quita nadie.

Las siglas GAFAM significan Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Si las ven escritas en algún sitio sabrán que se refieren a las cinco compañías con más poder en el mundo de la tecnología, el mercado de datos o la inteligencia artificial.

Cada año nacen miles de árboles en el mundo gracias a que otras tantas miles de ardillas olvidan donde enterraron sus nueces. Para que luego digan que la falta de memoria no sirve para nada.

Y con estos datos que quizás algún día les puedan salvar la vida, me despido hasta la semana que viene. Quédense en casa y mucho ánimo. Qué duda cabe.