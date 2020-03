Cuando vivir en Las Terreras o Benizar se convierte en un buen antídoto frente al contagio

Nunca vivir alejado de las ciudades y grandes urbes produjo tal satisfacción a sus habitantes; quitando los problemas que uno puede tener por los desplazamientos a los centros sanitarios en caso de necesitarlos, vivir en la montaña o alejado de las grandes concentraciones de personas, resulta que se ha convertido en un buen antídoto contra el Covid-19.

En Hoy por hoy hemos visitado vía telefónica dos pequeños núcleos de población -Benizar (Moratalla) y Las Terreras (Lorca)- donde se agradece, aunque sea por una vez, no vivir con las comodidades y servicios de una ciudad.

Ana Rosa Moreno, presidenta de la AAVV de Benizar y comarca, comenta con gran sentido del humor que "es la primera vez en la vida que se alegran de estar lejos de un hospital", al mismo tiempo que nos recuerda que la buena costumbre de ayudarse entre vecinos "en Benizar no se ha perdido, aprovechamos cuando tenemos que hacer nuestra compra para hacérsela también a los vecinos más mayores o llevarles los medicamentos de la farmacia que necesitan".

Ana Rosa Moreno, presidenta de la AAVV de Benizar y comarca, en su casa tras atender la llamada de la cadena SER / Cadena SER

Esta vecina de Benizar se pone seria al recordar que las personas mayores que ahora ven peligrar su vida por culpa del coronavirus o incluso la están perdiendo, "son las personas que más penurias han pasado en España: nacieron en época de hambre para luego levantar con mucho esfuerzo todo un país, y ahora se encuentran con esta pandemia que se está llevando a muchos de ellos", se lamenta Ana Rosa.

Francisco Manuel Romera, alcalde pedáneo de Las Terreras, nos cuenta que en esta pedanía de poco más de un centenar de personas, muchas de ellas personas de riesgo frente al coronavirus, se encuentran muy concienciados de la necesidad de quedarse en casa para atajar el contangio del virus, "intentamos a través de vecinos y voluntarios de Protección Civil que no le falte nada a nuestros mayores. Ahora mismo su salud en la que más nos preocupa", afirma. Al mismo tiempo Francisco Manuel reflexiona en la antena de la SER sobre todo lo que teníamos antes de la pandemia para ser felices y aun así nos quejábamos, "quizá esta situación sirve para dar más valor a las cosas importantes de la vida, a las pequeñas cosas, y dejarnos de tonterías que no nos llevan a ningún sitio. Teníamos a nuestro alcance todo para ser felices y no lo veíamos", comenta.

Francisco Manuel Romera practicando deporte en casa / Cadena SER

Romera, según nos ha contado, compagina su tiempo como pedáneo de Las Terreras con su trabajo de operario en la fábrica El Pozo donde nos dice "las medidas de seguridad son extremas, solo os digo que donde más seguro me siento estos días es en el trabajo, donde estoy seguro que no hay riesgo de contagio. Es impresionante cómo tantas personas pueden estar tan bien organizadas frente al Covid-19", reconoce.

El responsable civil de Las Terreras afirma que es mucha la demanda que estos días tienen en el trabajo y que se nota de forma importante, "a la gente se le ha ido la cabeza comprando y eso se nota en sitios como en el que yo trabajo donde la producción ha aumentado".

Para finalizar le gastamos la broma diciéndole que quizá la gente come más porque está más aburrida sin poder salir de casa, Francisco Manuel recoge el guante con risas a la vez que aconseja hacer deporte en casa y no comer tanto, o comer con moderación. Buen consejo.