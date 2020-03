Llega a Zaragoza el avión de China con material sanitario para la Comunitat

El president Ximo Puig confirma que un primer avión ha llegado ya a Zaragoza y que esta tarde llegará el material a la Comunitat Valenciana.

Fuentes de la Generalitat aclaran a la SER que no se trata de dos aviones exclusivos para ese envío, sino que el material irá llegando en distintos vuelos. Trae fundamentalmente mascarillas, algunos guantes y EPIS, junto con los trajes de protección. En próximos vuelos llegarán otros materiales: respiradores, camas y material sanitario. que se repartirá primero entre el personal sanitario, después en el resto de personal sociosanitario. También habrá para las fuerzas de seguridad y para las empresas privadas que han de seguir ejerciendo su actividad. Puig destaca que no es una competición contra nadie. No hay ninguna confrontación

El presidente, que ha hablado con su homólogo italiano de Emilia Romaña, una de las regiones más afectadas, afirma que le ha confirmado que lo esencial es mantener el confinamiento, que hay empresas privadas italianas que están fabricando respiradores para dos pacientes que podríamos comprar nosotros y que esa colaboración entre las dos regiones se mantendrá tras la crisis. Han coincidido en que Europa debe establecer un plan Marshall.

El president afirma que ya han llegado 6.000 autotest del gobierno que permitirán atender mejor a la población, los hospitales de campaña se están construyendo, alojaran a los casos leves y las UCIS de los hospitales de referencia a los leves. También las obras de la vieja Fe en València, siguen su curso. Además, las empresas hoteleras han puesto a disposición de la Generalitat 4.000 plazas, por si fueran necesarias.

Respecto a las medidas económicas, revela que el viernes, en el pleno del Consell espera poder aprobar una iniciativa de la conselleria de economía que se trató en la reunión con los agentes sociales. Y también ha llegado ya parte de los 230 millones reclamados al Gobierno de España Puig admite que la adopción de medidas esta estrangulando aun más las arcas de la Generalitat...Llueve sobre mojado

El president se ha reunido con los portavoces de los grupos de les Corts, afirma que todos le han transmitido su preocupación por la situación de las residencias, los suministros, las medidas económicas, también han hecho aportaciones: todas las propuestas son positivas y las preocupaciones compartidas.

El síndic del grupo socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha considerado necesario “mandar un mensaje de tranquilidad” frene a la crisis sanitaria generada por el coronavirus y ha asegurado que la Generalitat Valenciana “se está adelantando en muchas de las medidas que se van tomando, no solo en el resto de España sino en Europa y en otros países”.

Desde Compromís,el síndic Fran Ferri valora muy positivamente la gestión que está realizando el Consell, así como la unidad de acción de todos los grupos políticos .

Para el portavoz parlamentario "se pone de manifiesto que el autogobierno valenciano funciona y ahora lo que hace falta es que el gobierno central nos haga llegar esa financiación necesaria para poder seguir atendiendo esta situación desde las comunidades autónomas".

Desde el partido popular, la presidenta Isabel Bonig reconoce el trabajo del personal sanitario que " se está dejando la piel" para seguir trabajando " sin material suficiente" . Mantiene que todos los recursos sanitarios públicos o privados tienen que estar a disposición de los sanitarios. Reitera Bonig que " son necesarios los test rápidos" y que recibe la angustia de " muchos sanitarios" en su día a día.

El síndic de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, ha trasladado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el decálogo de propuestas planteadas por Ciudadanos para proteger el sector primario en todo el país y flexibilizar los pagos de cuotas y tributos de los agricultores y ganaderos. Cantó ha manifestado de nuevo su “disposición a trabajar junto a las Administraciones en todo lo que sea necesario”.

Por ello, ha instado al Consell a “trasladar al Gobierno central las principales necesidades de los agricultores valencianos” y “ayudar al sector primario con medidas reales, como la actualización de protocolos sanitarios y provisión de mascarillas y guantes para la seguridad de todos los trabajadores del campo”.