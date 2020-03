El ayuntamiento de Alcaudete pide a los vecinos que eviten los bulos

Valeriano Martín, alcalde de Alcaudete, hace un balance de la situación actual en el municipio, y, sobre todo, hace un llamamiento a los vecinos y vecinas, para que, entre todos, podamos superar estos “días horribles y que, solo unidos, podremos volver a vivir en paz”.

En otro orden de asuntos, el edil se hace eco de la labor de la Policía Local estos días, que no es fácil. Se están efectuando llamadas a retirarse a los domicilios por megafonía y diariamente atienden numerosas llamadas de teléfono y realizan las pertinentes actuaciones. Entre las actuaciones más destacada, se han abierto ya 8 expedientes sancionadores por incumplimiento del Decreto del Estado de Alarma, de entre 601 € y 3000 €. Se han llevado a cabo más de 53 llamadas al orden y controles de seguridad circulando por todo el municipio. Se han realizado 7 asistencias a personas mayores y dependientes.

Actuación de la policía local / Ayuntamiento de Alcaudete

Además, ha agradecido la labor de voluntariado que están llevando a cabo los agricultores de nuestro municipio y el de las aldeas con las labores de desinfección de las calles. Del mismo modo que ha alabado la labor solidaria de muchos colectivos y personas en estos momentos difíciles.

Por otro lado, la comisión de coordinación y seguimiento se ha reunido recientemente, además de mantener contacto permanentemente. En la misma, se han tomado exactamente las mismas medidas de prevención en cuanto a sus trabajadores que el resto de administraciones públicas, favoreciendo el teletrabajo.

Entrega de material a la policía local / Ayuntamiento de Alcaudete

Pero, sin duda, algo que ha molestado mucho al edil han sido los bulos aparecidos en las últimas horas, que “constituyen una falsedad absoluta, que hace un daño enorme a familias enteras y a todo el municipio. El simple hecho de llamarlo bulo, ya de por si bastaría para desmentir mucha de la información que se ha lanzado”. Por este motivo, ha anunciado públicamente que “El Ayuntamiento de Alcaudete se reserva todo el derecho a denunciar este y otros tantos bulos, existentes o que pudieran darse, en los que actuará con contundencia al amparo de la Ley. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están al corriente de los mismos y procederán de acuerdo con lo que dicte dicha Ley”.

En este sentido, ha afirmado el edil que “estamos ofreciendo total transparencia y no deseamos maquillar la situación crítica que vivimos”.

En cuanto a las dudas que se han generado por parte de algunos vecinos sobre los posibles casos que pueda haber en el municipio, el edil ha dicho que “desgraciadamente en Alcaudete el virus ya ha llegado, hay algunas personas que están contagiadas, no podemos negar las evidencias, porque no vivimos en una burbuja. El nivel de contagio en el municipio es mucho menor que en otras localidades cercanas, lo cual no significa que en cualquier momento pueda haber más, pero tenemos que entender que esto no cambia nada, ya que lo que tenemos que hacer en estos momentos es #quedarnosencasa para evitar, precisamente, que esto vaya a más”.

“No hay que darle voz ni difundir cualquier noticia que no venga de una fuente oficial porque se puede contribuir a que el bulo se extienda. Hay una mala utilización del tiempo y de las redes sociales por parte de algunos para difundir noticias que no son ciertas. Antes de dar voz a cualquier historia cuyo origen desconocemos, debemos pensar en el temor y el daño que podemos causar en otras personas”, ha señalado Valeriano Martín.

Juntos podremos parar este virus, si contamos con la cooperación de todos.

#Quédateencasa