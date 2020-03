El Blockchain como antídoto para el coronavirus

La implementación de una solución de blockchain interoperable puede mejorar considerablemente la gestión diaria, así como el manejo de situaciones de crisis, como la que estamos viviendo ahora.

Las empresas tecnológicas y las startups de la industria han reconocido esto y han comenzado a construir una serie de soluciones basadas en la tecnología blockchain con el objetivo de hacer un seguimiento de las cadenas de suministro de medicamentos, la gestión de los datos médicos, el asesoramiento a los ciudadanos y la identificación de los síntomas de la infección.

La única limitación que tendrá blockchain como una herramienta clave para ejercer un mayor control sobre la crisis sanitaria es la falta de expertos y especialistas en la materia. El mercado de talento de blockchain ha sido caracterizado por una brecha entre la demanda y la oferta desde que se puede hablar de tal.

Hace años que Zigurat Global Institute of Technology cree en los beneficios del blockchain e intenta plantar cara a la deficiencia de nuevos perfiles profesionales altamente especializados en esta tecnología. Y como se puede ver a continuación, con razón. El número de proyectos que se han beneficiado del uso del blockchain está de nuestro lado al afirmar que, en pocos años, se extenderá más allá de las aplicaciones tradicionales.

Robin Weninger, profesor en el Global Master’s in Blockchain Technologies de Zigurat y también en la Frankfurt School of Finance and Management, comenta al respecto que cuando necesitamos actuar rápidamente, bajo una gran presión, y con mucha incertidumbre, el acceso a datos fiables puede ser un factor clave para el resultado. Según él, “la tecnología blockchain puede proporcionar una base sólida para aumentar la fiabilidad de los datos a través de la transparencia y la reducción del riesgo de errores en los datos desde el primer minuto.”

China ya está usando la tecnología blockchain contra el Coronavirus/COVID-19

El brote de coronavirus en China ha creado efectos mortificantes para las empresas y la economía chinas, afectando a las cadenas de suministro y las industrias dependientes de ellas en todo el mundo. De hecho, su escala y consecuencias económicas tienen un impacto tan alto que la economía del país perdió entre el 2 y el 3% del crecimiento real anual del PIB.

Eso ha motivado al gobierno chino a ofrecer todas las posibles medidas de apoyo a las personas y empresas que luchan por sobrevivir a los efectos del brote. Y blockchain, por su parte, está mostrando su potencial para agilizar los esfuerzos. Efectivamente, se cree que Blockchain dará un salto cuántico en cuanto a su implementación después de la epidemia.

Reclamaciones de seguro

En el frente de la atención de la salud, la plataforma de ayuda mutua en línea, Xiang Hu Bao, añadió el coronavirus a su lista de condiciones críticas que pueden ser objeto de pago.

Es una plataforma de intercambio de reclamaciones colectivas basada en blockchain que ha permitido a las empresas reducir el papeleo y la necesidad de ir a las clínicas para recibir y entregar documentación.

El sitio web de la plataforma, que cuenta con 104 millones de usuarios, afirma que ha logrado procesar más de 25.000 reclamaciones. El hecho que la plataforma pueda procesar las transacciones sin intervención humana, ayuda mitigar los riesgos de infección por contacto directo.

Pagos y financiación internacionales/transfronterizos

Más de 80 empresas chinas han recibido préstamos por un importe de más de 200 millones de dólares a través de una plataforma financiera transfronteriza basada en blockchain, reporta CNBC.

Las pequeñas empresas privadas, que contribuyen a más de la mitad del crecimiento económico y el empleo nacionales, han sido las más afectadas por la epidemia en curso. La Universidad de Pekín calcula que el volumen de ventas de los vendedores individuales se desplomó un 50 por ciento en la primera mitad de febrero.

Mediante el uso de tecnología blockchain, las PYMES que necesitan urgentemente fondos pero carecen del historial crediticio como requisito previo para solicitar préstamos bancarios, pueden obtener financiación para volver a encarrilar y no quedar tan vulnerables por falta de capital. Este proceso, además, evita la molestia de las inspecciones in situ y agiliza los trámites burocráticos.

Seguimiento de las donaciones

Incluso antes de que el COVID-19 fuera considerado pandémico, la compañía china Hyperchain construyó una plataforma de donación transparente para recaudar fondos para luchar contra el brote.

Era una manera oportuna de hacer contrafuerza a la serie de escándalos sobre el manejo de las donaciones públicas y la distribución de ayuda que había dañado la confianza de la gente en algunas organizaciones de caridad respaldadas por el estado. Algunos hospitales recriminaron a la Cruz Roja China la mala distribución de mascarillas y otro material donado, que dejó al personal médico de primera línea sin recursos para protegerse.

La nueva plataforma de seguimiento de donaciones Shanzong permite los donantes ver dónde se necesitan los fondos con mayor urgencia y rastrear sus donaciones en cada etapa. Al final del proceso, se les proporciona una verificación de que su dinero han sido recibido en los hospitales como material médico.

Seguimiento de la cadena de suministro de material médico

Siguiendo con el tema de suministros, la escasez de máscaras faciales ha sido uno de los mayores retos para China hasta ahora. Los números hablan por sí mismos, la producción diaria de mascarillas en China es de alrededor de 15,2 millones de unidades, con una demanda estimada de entre 50 y 60 millones. Es esta brecha entre la oferta y la demanda ha provocado un fuerte aumento de la producción de falsificaciones.

Para agarrar el toro por los cuernos y hacer el suministramiento de material médico más transparente, Alipay, junto con la Comisión Provincial de Salud de Zhejiang y el Departamento de Economía y Tecnología de la Información, ha puesto en marcha una plataforma basada en blockchain que permite a los usuarios rastrear la demanda y las cadenas de suministro de material sanitario. Esto incluye el registro y el seguimiento de materiales de prevención de epidemias, como máscaras, guantes y otros equipos de protección.

Seguimiento de datos de los brotes

Acoer, una empresa desarrolladora de aplicaciones basadas en blockchain, ha creado la herramienta llamada Hashlog. Es un motor de visualización de datos que permite comprender y seguir fácilmente la propagación del virus, así como sus tendencies a lo largo del tiempo, a partir de un amplio conjunto de datos públicos, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud.

Hashlog incluye el número total de casos a nivel mundial, las tasas de mortalidad y recuperación por infecciones, los casos filtrados por país, así como las tendencias en Google por interés y región sobre el coronavirus. La tecnología blockchain asegura que toda esta información compartida no pueda ser manipulada o modificada. El objetivo del motor es que la recopilación de datos sea automatizada y que la herramienta provea a los investigadores y científicos con tableros dinámicos para sustentar su trabajo.

Instituciones educativas superiores, como Zigurat Global Institute of Technology, forman a profesionales de diferentes sectores para que estén preparados y suficientemente cualificados para implementar procesos de blockchain en sus empresas. Desde que se ha empezado a hablar de los diferentes usos de blockchain fuera del ámbito financiero, otros sectores como el alimentario, el farmacéutico, el jurídico, el público o el sanitario han tomado mucha fuerza, siendo este último uno de los que han salido más beneficiados. Pero es ahora, en el actual momento pandémico, cuando el potencial del blockchain está sometido a la primera prueba de fuego. Y como hemos podido observar en los casos de arriba, por ahora lo está superando con creces.