El Presidente del Colegio de Médicos asegura que la situación en Segovia es crítica

El Presidente del Colegio de Médicos Enrique Guilabert ha asegurado que la situación en Segovia es crítica y ha enviado un escrito a la Consejera de Sanidad reclamando medidas urgentes. La Consejera de Sanidad Verónica Casado se ha comprometido a trasladar enfermos críticos a la UCI de Valladolid y ha asegurado que se va a instalar un Hospital de campaña en Segovia.

Ésta es la carta remitida a la Junta de Castilla y León :

Como usted bien sabe, la crisis del COVID-19 en Segovia, con 261 casos, 18 pacientes en la UCI y 38 fallecidos, hace que nuestra provincia se encuentre en el peor escenario de Castilla y León y, posiblemente, del territorio nacional. No es el momento de analizar las causas que nos han empujado a esta situación, pero sí que creo que es necesario hacer una serie de consideraciones.

Lamento decir que, en estos momentos, los profesionales médicos perciben que nuestro Sistema Nacional de Salud se ha desmoronado. Los principios de accesibilidad, universalidad, justicia y solidaridad, por los que siempre hemos luchado, han desaparecido. No podemos comprender que, en esta grave crisis de salud pública, donde nos estamos jugando la vida para salvar las de otros (por desgracia ya ha fallecido una compañera de 59 años en Salamanca y tenemos a mas de 40 profesionales en cuarentena), los sanitarios sigamos sin recibir los equipos que garanticen las necesarias medidas de protección.

La situación es tan crítica que no podemos seguir así ni un día más. Es urgente instaurar las pruebas de diagnostico rápido para prevenir de contagios y facilitar la gestión de los ingresos en el único hospital público que dispone nuestra provincia. Nos preguntamos por qué no se ha habilitado la derivación de pacientes a otros hospitales. Tampoco se han aplicado criterios de movilidad forzosa cuando hay compañeros al borde de la extenuación. La situación ha provocado el colapso de nuestro hospital, aunque sabemos que, desde la Gerencia del Área de Segovia y desde la Consejería de Sanidad, se está trabajando para aliviar esta situación, no se han conseguido los resultados deseados.

Una situación desesperada que demanda que no pase ni un día más sin que se habiliten un número suficiente de camas en Segovia o en las provincias limítrofes para descongestionar nuestro hospital. Como representante de los médicos de Segovia, quiero expresar mi más profunda preocupación por la falta de medios de los que disponemos para luchar contra esta pandemia.

Es el momento para que desde la Comisión Interterritorial se actúe con un planteamiento global frente a una crisis que, además de ocasionar la muerte de muchos seres queridos, va a destruir un Sistema Nacional de Salud que ya está en entredicho. Hago un llamamiento a las Autoridades Sanitarias para que, con medidas solidarias y eficaces, salven la vida de muchos de nuestros conciudadanos y salvaguarden la salud de los sanitarios.