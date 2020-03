Torra: "El pic dels contagis pot ser a finals d'abril si no hi ha mesures"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha alertat aquest dimecres que el pic dels contagis per coronavirus pot registrar-se 'a finals d'abril' si no es prenen ara mateix mesures dràstiques com el 'confinament total' de la població.

Així ho ha plantejat en una sessió parlamentària virtual, un format inèdit de debat a través de videoconferència en què participen també els líders dels grups del Parlament, així com els consellers Pere Aragonès, Miquel Buch i Alba Vergés.

Des de la Casa dels Canonges -residència oficial del president al costat del Palau de la Generalitat-, on es troba confinat després d'haver donat positiu per coronavirus, Torra ha revelat que 'un dels escenaris' que contempla el Govern és que, si no s'actua 'amb contundència ara', el pic dels contagis encara 's'allargarà unes setmanes' i, segons alguns estudis, podria arribar a la seva xifra màxima 'a finals d'abril'.

'Les xifres són preocupants, matiso, molt preocupants. El ritme de contagi és molt alt i les afectacions són greus', de manera que els hospitals 'comencen a tenir un estrès molt gran a les UCI', que s'agreuja, ha afirmat Torra, per la falta d'equips de protecció individual i respiradors.

'La recentralització de la distribució de mascaretes no està funcionat com hauria de funcionar', ha denunciat el president. Ha incidit que cal 'intensificar les mesures de confinament' perquè només surtin de casa les persones vinculades a serveis 'imprescindibles', cosa que segons ha remarcat no és 'un caprici' seu, sinó que se cenyeix a les recomanacions d'experts. 'No és un problema polític, de fronteres, ideològic o de banderes, ja n'hi ha prou de demagògia. És una qüestió sanitària', ha emfatitzat.

Així, ha ressaltat que el confinament, 'com més dràstic, millor, perquè més curt serà el període de crisi'. En aquest sentit, ha fet una crida a 'escollir entre vida i economia per tenir vida i economia' i ha remarcat que 'la prioritat ara és la salut, perquè després ens puguem recuperar econòmicament'. 'Ara ens cal frenar l'activitat i els contactes per atenuar els contagis i prendrem totes les decisions que siguin necessàries', ha afegit.

Torra ha alertat que 'les projeccions no són bones' i ha subratllat que la responsabilitat dels governants és 'contemplar tots els escenaris'.

El Govern, ha assegurat, estima que el pic de contagi pugui ser 'a finals d'abril', de manera que l'estabilització de la baixada de la corba dels casos 'arribaria al juny'.

'No té per què ser aquest escenari si actuem urgentment', ha afirmat Torra, que ha lamentat que no té competències per decretar un 'confinament total'.

El president ha demanat la col·laboració de la ciutadania: 'Molta responsabilitat, compromís, civisme i autocontenció ciutadana amb actitud solidària', ha pregat. 'Les pitjors perspectives no poden paralitzar-nos; ens en sortirem. Viurem dies amb llàgrimes als ulls, però ens en sortirem', ha afirmat. Torra ha enumerat les mesures que ha adoptat el Govern des de l'inici de la crisi i ha assegurat: 'No pararem, ja que els reptes són enormes'.

Ciutadans reclama pressupostos nous

El president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha exigit a la Generalitat presentar 'ja' uns nous Pressupostos per fer front a la crisi generada pel coronavirus, perquè els anteriors han quedat obsolets amb la nova situació --Cs els ha portat a l' Consell de Garanties Estatutàries (CGE) endarrerint la seva aprovació--.

En una compareixença telemàtica amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i els líders de grups parlamentaris, Carrizosa ha avisat que la situació requereix "més que mai un Govern que actuï des de la lleialtat i la responsabilitat 'i que es podrà analitzar l'actuació de cada un amb el temps, i ha defensat que el Govern ha de demanar l'ajuda que sigui necessària a l'executiu central ia la Unitat Militar d'Emergències (UME).

Carrizosa ha apostat també posar en marxa proves ràpides per detectar el coronavirus, com ha dit que fa la Junta d'Andalusia --que governen PP i Cs--, i ha destacat la importància de promoure també mesures en l'àmbit econòmic, com crear un fons d'ajuda a autònoms i empreses afectades.

També ha demanat actuar en l'àmbit de prevenció de riscos laborals en supermercats; combatre els casos de violència de gènere també en aquesta situació, i assegurar la gratuïtat de el telèfon d'emergències 112, entre altres mesures.

Carrizosa, que ha expressat el seu condol per les víctimes mortals durant la crisi de l'coronavirus i ha elogiat la feina dels professionals sanitaris, ha desitjat a Torra i a el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, una ràpida recuperació, ja que tots dos estan afectats pel virus .