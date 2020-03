Diario de pandemia, jueves 26 de marzo

Posiblemente sea uno de los eslabones más importantes de la cadena logísitica, el sector del transporte. De ellos hemos querido ocuparnos en nuestro diario de pandemia para conocer la situación en que se encuentran estos profesionales y las penosas condiciones en que deben desarrollar su trabajo.

Por nuestro programa ha pasado Diego Piñel presidente de la Asociación de Transportistas de Contenedores de la Bahía de Algeciras (ATCBA) que ha criticado duramente la situación en que deben realizar su trabajo estos profesionales. "Nos ha cogido con el paso cambiado. Lo estamos pasando mal y estamos preocupados porque se nos habían prometido por parte del gobierno mascarillas, pero no hemos recibido nada. Nos encontramos con muchas esperas para las descargas y los servicios en las carreteras nos los encontramos cerrados y en los sitios habilitados no caben los camiones que llevamos que son de 40 toneladas". Piñel dice que son el eslabón más débil de la cadena y al que siempre echan las culpas.

Gabriel Fuentes es el Secretario General de la Asociación de Transportistas y comentaba que en estos momentos el transporte tiene su propio estado de alarma, "como consecuencia del abandono que están sufriendo nuestros conductores en la carretera. Hay sitios de carga y descarga de mercancías donde se les niega los aseos a nuestros conductores. se le reclamó al ministro Ábalos el tema de las mascarillas pero aún no sabemos nada y tenemos una gran incertidumbre". Fuentes yha recordado que los talleres estaban cerrados "y los camiones se averían". Los transportistas también han solicitado que se abran los peajes de las autopistas.

Bautista es uno de los conductores con el que hemos podido hablar en ruta. Daba la razón a quienes le precedieron en el uso de la palabra, "hay dos o tres sitios que prestan servicio" con lo que cuando llegan varios camiones ya no hay donde aparcar. Bautista no regresará a su casa hasta el próximo sábado. "Estamos sin mascarillas, para cargar y descargar nos exigen las mascarillas", aunque él dispone de una facilitada por su empresa sabe que son muchos los compañeros que las necesitan, "no sé si el virus acabará con nosotros pero como esto se alargue más vamos a caer malos".

Pero hay empresarios que son conscientes de las circunstancias especiales que viven estos profesionales. La gerente de la empresa de Supermercados Ruiz Galán, Raquel Ruiz, nos explicaba que habían habilitado un espacio donde estos profesionales pudiesen encontrar café, infusiones, agua, refrescos y algo de alimentación. Ruiz reconoce que dentro de la situación que vivimos no se pueden quejar. nos contaba que ha habido mucha tensión en estos días atrás. Hemos primado que las personas mayores no tengan que estar esperando por lo que les hemos habilitado un número de teléfono para avisarles cuando pueden venir a recoger su compra.

Ya en nuestra segunda hora hablamos con la escritora algecireña Emy Luna que por asuntos familiares marchó el pasado mes de enero a los EE UU, concretamente al estado de Lusiana donde reside su hija. "Allí se miraba la cosa de lejos pero poco a poco empezaron a coger miedo, antes de que los políticos reaccionasen la población ya tomaba sus medidas. Ellos tienen un punto negro en las cadenas de distribución".

Fue el propio consulado de España quién obligó a Emy a regresar, "he cogido el último vuelo de la última hora antes del toque de queda. La cosa se complicó bastante según nos contaba Emy Luna quien no duda que escribirá algún relato, "he tenido tiempo para hacer muchas cosas y ahora que tengo que estar un tiempo de cuarentena en mi casa aprovecharé para muchas cosas y también para escribir". Emy dice sentir "una pena profunda pensar en su país en su familia,sus amigos y tantas personas mayores que mueren solas".