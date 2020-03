Vila-real evalúa las medidas de atención a colectivos vulnerables aplicadas por el COVID-19

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha presidido hoy unareunión de evaluación para continuar con el seguimiento que diariamente realiza de lasmedidas especiales adoptadas con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19.

En este caso, el encuentro ha contado con la participación, además del alcalde, de la concejala deSeguridad Ciudadana y Sanidad, Silvia Gómez, el edil de Servicios Sociales, ÁlvaroEscorihuela, el jefe de Protección Civil, Ismael Solsona, la jefa del área de Servicios Sociales,Pilar López, y la directora técnica de Cruz Roja Vila-real, Arantxa Monsonís, además de otra técnica de la entidad.

La reunión ha tenido como principal objetivo “evaluar las acciones de atención que desde el primer momento se están realizando, tanto desde el área de Servicios Sociales como a través de Protección Civil y Cruz Roja, para responder a las necesidades delos colectivos más vulnerables durante esta situación de emergencia sanitaria”, ha explicado el alcalde. “Desde el primer día hemos estado activando protocolos y tomando decisiones para asegurar que aquellos que pueden tener mayor riesgo en este momento tengan sus necesidades cubiertas”, ha remarcado el alcalde. “La decisión de habilitar 12 líneas de atención telefónica a través del 964 547 000 nos ha permitido tener un contacto directo con la ciudadanía que necesitaba ayuda para así tomar decisiones y coordinarnos con la potente red de entidades sociales que tenemos en la ciudad, como es el caso de Cruz Roja, y con las que ahora podemos contar, gracias a la alianza con la sociedad civil que hemos promovido desde este gobierno”, remarca Benlloch.

El alcalde valora de forma “positiva” el resultado de estas acciones para dar una respuesta a la ciudadanía en un momento tan difícil y explica que “iremos anunciando nuevas medidas tal y como vayamos detectando necesidades”. En este sentido, ha puesto como ejemplo que desde hoy, los voluntarios de Protección Civil se encargan de repartir medicamentos a los pacientes oncológicos del Hospital Provincial que residen en Vila-real,para que éstos no tengan que desplazarse hasta la capital y puedan permanecer en sus casas,ya que se trata de población de riesgo en esta epidemia de coronavirus.

En el día hoy, se ha efectuado el reparto a unos 30 pacientes, y está previsto que en breve se active también un protocolo de reparto de medicamentos del Hospital de la Plana, según ha informado la concejala de Sanidad y Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez. Finalmente Benlloch ha señalado que el encuentro también ha servido para planificar la distribución de tareas de cara a las próximas semanas con el objetivo de ser más efectivos y ha reiterado su mensaje a la ciudadanía para pedir “responsabilidad” en esta difícil coyuntura.

“Como ya he dicho en estos días, ser solidario no es sólo ayudar sino también no pedir ayuda si no se necesita”, concluye.