El jiennense Juanjo Martínez pide ayuda para salir de Bali en plena crisis del coronavirus

Más de 13.000 kilómetros separan Jaén de Bali, una isla en Indonesia de la que lleva días queriendo salir Juan José Martínez, un bombero de Andújar que al igual que otros muchos españoles se ha quedado "atrapado", según cuenta a Radio Jaén, en la otra parte del mundo, muy lejos de los suyos pero muy cerca de una pandemia que se propaga también ya en Indonesia con centenares de muertos. Por eso pide ayuda, haciendo un llamamiento a las autoridades políticas para que busquen una solución a su situación antes de que sea tarde.

"Soy uno de tantos que nos encontramos en Bali atrapados, nos ha pillado de sopetón el corte de las líneas aéreas y no podemos volver a España, de momento no tenemos un horizonte positivo", cuenta preocupado Martínez a esta emisora. "Los vuelos que salen de desde aquí hacen escala en Dubai o Doha y esos países han dicho que por su espacio aéreo no pasan aviones llenos de italianos o españoles", explica el jiennense. La otra opción es a través de Hong Kong, pero ninguna compañía aérea les asegura viajar hasta allí y luego a Europa.

Los miedos de este bombero de Andújar crecen conforme pasan los días al ritmo que aumentan las cancelaciones de vuelos en todas las compañías aéreas. "Se nos acaban los recursos y las formas de volver a España. Con esta incertidumbre llevamos ya 10 días sin poder salir de aquí, sin saber qué hacer", afirma resignado Martínez que vive encerrado en un bungalow y que critica el poco apoyo de la Embajada de España: "Solo nos envía un mail con un corta y pega de las compañías que operan y las que no. Pero eso no nos vale, yo no quiero volar gratis, solo quiero que no compre más vuelos y luego me los cancelen, que ya me ha pasado con tres billetes recientemente".

"Aquí pillas el coronavirus y te mueres"

Juan José Martínez pide también al Gobierno que negocie con alguna compañía aérea para que saque de Bali a 150 españoles que tienen la intención de salir y que viven con una incertidumbre tremenda estos días, ya que a esta situación le suman la llegada del virus a la zona. "El Covid-19 ha llegado aquí como un huracán. Viendo como es aquí la sanidad y los recursos económicos, peligra ya nuestra integridad. Aquí pillas el coronavirus y te mueres. Ayer me pagaban 60 euros por mi mascarilla. Queremos que la embajada se ponga en contacto con nosotros y nos de una solución. Peligra nuestra seguridad física, porque los habitantes de aquí carecen de los productos primarios y ven un extranjero y puede pasar cualquier cosa", reflexiona alarmado Martínez.

"Sé que no es culpa de nadie pero hay españoles en el extranjero que no pueden volver porque las compañías aéreas no quieren. Por eso pedimos que menos que medien, que nos ayuden para poder volver", ruega este joven jiennense en forma de SOS.