Sanidad pierde pruebas de sus sanitarios: "Están buscando mi test, no saben en qué laboratorio está"

A los sanitarios, como a todos, si tienen síntomas también les obligan a estar en cuerentena, y si están encerrados no pueden estar en la primera línea ayudando a combatir la pandemia de Coronavirus. El problema que están sufriendo muchos médicos y enfermeras es que han perdido sus pruebas, les tomaron una muestra, pero nunca más supieron de los resultados. Esa situación ha provocado inseguiridad laboral a los profesionales, agobio personal, y lo peor, que algunos podrían haber estado trabajando ya pero no pueden reincorporarse porque aún no saben si están sanos.

María trabaja como enfermera en un centro de salud de Madrid – prefieren no decir cuál por respeto a su privacidad-, desde el día 12 de marzo lleva encerrada en su casa con síntomas, “llamé al 900102112 pero no conseguí que me atendiesen”, cuenta, mientras tose levemente durante la conversación, “al final conseguí que me tomasen una muestra el día 16 de marzo, mi centro de salud envió la muestra, pero no sabemos donde está ahora, no se encuentra por Madrid”. Su caso no es aislado. Lo mismo le ha ocurrido también a Marta, también es enfermera, trabaja en otro Centro de Salud

Lo mismo ha ocurrido a Marta también es enferma en Atención Primaria, en su caso lleva de baja desde el pasado 12 de marzo por síntomas con coronavirus, nunca consiguió que le atendiesen en el 900102112, “el miércoles 18 de marzo por fin consigo que me atiendan a través del teléfono de Salud Laboral”, y con resignación explica que en su caso tampoco encuentran sus muestras, “mi muestra lleva perdida desde el día 16 que se la llevaron, no sabemos dónde está”. Marta tuvo que regresar a su hospital porque se encontraba peor, “me dijeron que la situación es caótica y que nadie va a repetir la prueba, me tengo que buscar la vida para que aparezca”.

Como en todos los casos que se están dando de test perdidos, el primer cuello de botella es el servicio de Salud Laboral, “no dan abasto”, explican a la SER fuentes sanitarias conocedoras del colapso que tienen desde hace semanas. Ese departamento maneja un documento Excel con el número de todos los profesionales sanitarios contagiados, los casos sospechosos y también los que están pendientes de conseguir su resultado.

🔴 DIRECTO @IdiazAyuso responde a la pregunta "¿Por qué esta fallando tanto el sistema de detección y diagnósticos en Madrid?

"No es que falle el sistema es que no tenemos esos test"

📡en directo https://t.co/Cnw7Ol5lQX #quedateencasa pic.twitter.com/pqjlY8zp9e — Telemadrid (@telemadrid) March 25, 2020

Actualmente, la Comunidad de Madrid tiene activados 11 laboratorios para confirmar o descartar casos de Covid’19, pero según denuncian los propios profesionales sanitarios con los que ha contactado esta emisora “no se está centralizando la información debidamente, con el daño que eso provoca a la lucha contra esta pandemia”, explican estas fuentes.

Otro ejemplo es lo que le ha ocurrido a otra enfermera, se llama Ana, “en mi caso la prueba me la hicieron en mi centro de salud”, explica, y desde hace días, “mis compañeros están buscando mi prueba porque no se sabe en qué laboratorio está, no se sabe el resultado, como yo todas las pruebas que se han hecho mis compañeros están perdidas”. En su caso no entienden por qué no le han llamado siquiera de Salud Labora, “no se estoy de baja o no, no tengo ni idea en qué situación estoy”, se queja.

Esta enfermera está deseando que incorporarse a su puesto para ayudar el resto de los compañeros, igual que Esmeralda, está de baja desde el pasado 12 de marzo, y también le han perdido sus pruebas, en su caso, incluso, ha optado por pedir ayuda extraoficial a otras compañeras “por ejemplo el hospital de La Paz, Puerta de Hierro y Fundación Jiménez Díaz están buscando mis resultados”.

Ante esta situación, la versión oficial de la Comunidad, según ha dicho este miércoles la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es que el sistema “no está fallando”, el problema, dice es que “no están llegando los tests”.