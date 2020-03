¿Llevas mal el confinamiento? Imagínate vivir en un submarino o en un buque en alta mar

Para la inmensa mayoría de la población es nuevo esto de tener que confinarse en un reducido espacio físico, como puede ser nuestra casa. Una situación inédita a la hemos tenido que acostumbrarnos de golpe y sin previo aviso; el virus Covid-19 nos ha obligado.

En días como estos uno se acuerda de esas personas que han estado confinadas durante mucho tiempo; ya sea por enfermedad o por obligación, pero también de los profesionales que debido a la labor que desempeñan tienen que manejarse en espacios pequeños y con muchas menos comodidades que las que podemos tener en la mayoría de hogares de nuestro país.

Tal es el caso de la Armada, acostumbrados a largas temporadas en altamar a bordo de buques o incluso a muchos metros de profundidad en submarinos; el más difícil todavía. Pero no solo los militares saben de qué va esto de aislarse. Por ejemplo, los científicos e investigadores también lo conocen muy bien. Pablo Rodríguez, investigador predoctoral del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC), nos ha contado en Hoy por hoy su propia experiencia a bordo del buque de investigación Oceanográfica Hespérides, donde ha tenido que embarcarse en más de una ocasión con destino la Antártida.

Ernesto Zarco Gil, capitán de Navío y jefe de la Flotilla de Submarinos / Estado Mayor- Flotilla de Submarinos

Pero vayamos por partes. Ernesto Zarco Gil, capitán de Navío y jefe de la Flotilla de Submarinos, compuesta por la propia flotilla de sumergibles, la base de Submarinos 'Isaac Peral' y la Escuela de Submarinos 'Almirante Mateo García de los Reyes', nos cuenta que lo mejor en estos casos es mantener una rutina diaria y no dispersarse si lo que se quiere es mantener cuerpo y mente despejados. Además, tambien nos ha recordado que, aunque no lo creamos, somos unos privilegiados ya que en un buque o submarino no tenemos las comodidades que nos puede dar nuestra casa, ya sea a la hora de asearnos, dormir o comer. Incluso a la hora de compartir el mismo espacio reducido. "Hay que tener en cuenta que en un submarino podemos llegar a estar 65 personas en un espacio de 80m2 por donde nos podemos mover y así hasta 20 días bajo el agua. Por cierto, sin tecnología ni redes sociales", comenta el capitán.

Además, el jedfe de la Flotilla de Submarinos de la Armada, con base en Cartagena, recuerda que tan solo cuentan con dos retretes para todo el grupo, con la posibilidad de poder ducharte solo cada tres días. Todo ello sumado a la perdida de masa muscular o a los problemas con el sentido del olfato que "solemos notar una vez que pisamos tierra y respiramos aire limpio, todo huele raro después de 20 días con olores de otro tipo; dejesmóslo ahí", nos dice con tono simpático el capitán natural de Molina de Segura.

Por su parte, Pablo Rodríguez, investigador predoctoral del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC), coincide en la mayoría de los consejos y experiencias contadas por Zarco Gil, y suma las suyas propias.

Pablo Rodríguez Ros aprovecha estos días de confinamiento para concluir su tesis / Cadena SER

Este joven investigador; que pasa estos días su confinameinto en Mallorca junto a su pareja y alejado de su familia en Cartagena. Nos dice que el tiempo máximo que ha estado 'aislado del mundo' ha sido un mes y medio mientras participaba en una de las muchas campañas oceanográficas del Hespérides. Aunque ha llegado a participar en travesías de más de dos meses, pero -en este caso- pisando tierra de vez en cuando.

El de Cartagena comenta que cuando comenzó todo esto cambió rápidamente el chip y pensó: "Me voy de campaña, tengo que cambiar el modo". Es muy importante -explica Pablo- "mantener una rutina diaria y un horario estricto. No podemos dejar que la pereza nos venza". Y algo muy importante -resalta- "la comida". Cuidar la dieta y comer alimentos frescos es el consejo que nos ha dado para los oyentes Pablo Rodríguez. Tomamos nota.