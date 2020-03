Se necesita personal para el hospital de campaña

Cruz Roja está canalizando la selección de personal que se necesita en Aranda para realizar determinadas funciones de atención a los pacientes contagiados por coronavirus que, con toda probabilidad a partir del lunes, sean derivados al hospital de campaña que se está terminando de instalar en el Recinto Ferial.

Para contar con el contingente humano necesario SACyL ha lanzado una oferta de empleo urgente, en la que se ofrece una jornada de 12 horas seguida de 24 horas de descanso, contrato y alta en la Seguridad Social. Otros requisitos de esta convocatoria son tener menos de 55 años, estar en situación de desempleo y no padecer enfermedades crónicas, ni convivir con personas que las padezcan. Aunque puede ser una cuestión a valorar, no es necesaria ni experiencia ni titulación sanitaria. “Si tienen titulación o experiencia, mucho mejor, desde luego, pero necesario no es, porque parece que las tareas que les van a encomendar son de ayuda un poco general y les van a impartir alguna pequeña formación para desarrollar su actividad”, explica Agustín Escudero, el presidente de Cruz Roja.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Cruz Roja, que se encargará de canalizar su selección al órgano competente. Esta ONG está echando el resto, como otros colectivos, en los preparativos para tener disponible lo antes posible este hospital de campaña. “Queremos tenerlo terminado hoy ya todo y estamos ahora con la fase de dotarle de material sanitario preciso, pero ya veremos cómo se va desarrollando el día: creo que vamos incluso por delante de lo que nos habíamos fijado”, Añade Escudero.

Personal de medicina y enfermería

La atención médica del hospital de campaña correrá a cargo de profesionales que ya estaban vinculados al Santos Reyes, o bien con contratos de guardias o bien aquellos facultativos del área quirúrgica con las agendas liberadas al haber cancelado la actividad de los quirófanos. No se desecha tampoco que puedan incorporarse a este reciento médicos en formación MIR. Lo que no se plantea, de momento, es recurrir a la ya sobrecargada plantilla de profesionales de Atención Primaria, donde las bajas están comenzando a mermar unos equipos cuya capacidad de asistencia está comenzando a desbordarse.

Lo que sí necesita el hospital es la incorporación externa de profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería, dado que la idea es que los pacientes que se deriven al espacio habilitado en el recinto ferial sean aquellos que no requieran cuidados complejos o asociados a los equipamientos de un hospital convencional, como intubaciones o respiradodes, sino que más bien necesiten de cuidados sanitarios y una vigilancia de su situación, incluido el necesario aislamiento. Compartirán este espacio con pacientes que se encuentren en buen estado, pendientes de que se confirme ausencia de anticuerpos antes de regresar a su domicilio o residencia y con pacientes “con esfuerzo terapéutico limitado”, según informan fuentes de SACyL.