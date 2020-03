Jorge Ureña: "No se podían preparar unos Juegos con esta incertidumbre"

El campeón de Europa de heptatlón, Jorge Ureña, señaló que es una buena noticia el aplazamiento de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio al próximo año, ya que aseguró que para los deportistas era muy difícil prepararlos en condiciones con la actual situación de confinamiento y suspensión de citas deportivas debido a la pandemia del COVID-19.



"Era una noticia que estábamos esperando todos los deportistas. No se podían preparar unos Juegos con esta incertidumbre de no saber cuándo vamos a poder salir de casa y volver a entrenar con normalidad. A nivel personal, también es una buena noticia porque ahora voy a tener un año para prepararme y lograr la mínima", señaló el atleta del Playas de Castellón en declaraciones facilitadas por el Proyecto FER en el que el deportista está integrado.



El atleta de pruebas combinadas alicantino comentó que desconoce cómo se va a recomponer el proceso de clasificación en su disciplina al afirmar que "Aún no se sabe nada, pero imagino que la marca mínima para ir a los Juegos será la misma (8.350 puntos) y también creo que se mantendrá la clasificación vía ranking, que premia la regularidad. Además, en mi caso, me va a ayudar que el próximo año haya Europeo y Mundial en pista cubierta"