La CIG reclama más medios en centros de menores y personas discapacitadas

CIG-Ensino reclama atención a los centros de menores y personas discapacitadas que son gestionados por entidades privadas o cuya gestión está privatizada. Recuerdan que en el caso de A Coruña el primer fallecido fue precisamente un usuario del centro de Aspronaga, aunque desde el sindicato nacionalista explican que las medidas tomadas por el centro han sito las adecuadas. "Foi a traxedia o que provocou que as cousas se fixesen ben", señaló el responsable de CIG-Ensino, Suso Bermello.

No obstante, ésta no es la situación en los demás centros que se reparten por Galicia. Son cuatro más en en nuestra área metropolitana, otros dos en A Coruña, en Sada y Betanzos. Centros que no cuentan con los equipos sanitarios adecuados ni tampoco con los profesionales con la formación adecuada, según el sindicato. "Non hai tests, non hai un control mínimo e o material é insuficiente", denuncia Bermello.

Desde la CIG reclaman mejor organización a la Xunta de Galicia, dado que estos centros residencia no son prescindibles y no pueden cerrar. Suso Bermello reclama también a las empresas y entidades que asuman sus responsabilidades y garanticen la seguridad sanitaria.