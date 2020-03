Los transportistas denuncian el trato vejatorio con el que trabajan a diario

Baños cerrados, carreteras en las que, a lo largo de quilómetros, no hay áreas de servicios abiertas, problemas para recoger mercancías y falta de material de protección como mascarillas y guantes. son algunas de las quejas de los transportistas y de los empresarios del sector. Reconococidos como servicio imprescindible en el Estado de Alarma, ven como, a excepción de la alimentación, la actividad económica disminuye a ritmo acelerado. El colectivo denuncia tratos vejatorios en su día a día.

Desde la Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionales y Especiales (Acotrades), que agrupa a unas 400 empresas, explican que en las pocas áreas de servicio que permanecen abiertas son tratados como "apestados". No les dejan usar los baños si no están directamentee cerrados.

"Es una cuestión de humanidad", se lamenta la vicepresidente de Acotrades, Lucía Loureiro, que añade que "no hay trabajo, no hay medios y no hay mascarillas". A su juicio, las condiciones que sufren los transportistas son "inhumanas".

Además, la caída de la actividad económica más allá de la alimentación aboca al parón en muchas empresas.

Estas empresas no pueden sumarse, como otras, a los Expedientes de Regulación Temoporal de Empleo (ERTES) por causa de fuerza mayor ya que su trabajo está considerado como esencial. Por tanto, deben justificarlos en una caída de la facturación que sólo podrán justificar a posteriori.