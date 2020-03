"Estoy hospitalizada con coronavirus, pero si todo va bien, no voy a tener vida para agradecer"

Cuesta escuchar el relato de Libertad sin emocionarse. Desde Valdecilla, donde está hospitalizada tras haber dado positivo en coronavirus, como su marido, cuenta en Hoy por Hoy Cantabria que fue de las primeras personas en llamar a la Red Cántabra de Apoyo Mutuo, un grupo de voluntarios de diversos colectivos sociales de Cantabria que se han organizado para auxiliar a aquellas personas que puedan requerir ayuda con la compra, medicamentos u otro tipo de atención. Ella quería agradecer la atención que le han prestado y por eso, a pesar del delicado momento que atraviesan, no dudó en responder a la llamada de la Cadena SER.

“Estoy ingresada en Valdecilla, mi marido enfermó en los primeros días, antes de la alerta sanitaria, cuando había mucho caos, ahora esta todo coordinado” nos ha relatado. “En un momento de mi vida en el que ni mis amigos, ni mi familia me podían ayudar, de pronto encontré unas manos inmensas para mi. Me puse en contacto con ellos y me trajeron a casa mascarillas, me explicaron como debía lavar la ropa de mi marido” ha recordado emocionada. “Nosotros estamos hospitalizados, pero si todo va bien, yo no voy a tener vida para agradecer a personas totalmente desinteresadas todo lo que han hecho por nosotros” concluye.

También agradecimiento es el principal motivo que mueve a Talbot Hood, un londinense de 70 años, que lleva casi 30 viviendo en Santander, a contar su historia en directo en Hoy por Hoy Cantabria. Diagnosticado de EPOC, salir a la calle puede poner en riesgo su salud. Los voluntarios de la red dejan en su puerto los productos que el necesita y así no le falta de nada. “Me enteré a través de la suegra de mi hija. Trabaja en Valdecilla y me explicó que podían ayudarme”.

Diego San Gabriel, de Cantabria No Se Vende, nos cuenta que son unos 450 voluntarios propios, casi 700 contando a los que coordinan en Torrelavega, Castro y Astillero. “Ya tenemos voluntarios en todos los valles de Cantabria y realizan unas 35 salidas diarias” nos ha explicado, tras recuperar el aliento al escuchar el agradecimiento en antena de Libertad.

Desde que se difundió la pandemia y se decretó el Estado de Alarma, han ido surgiendo en Cantabria iniciativas locales para atender a las personas del vecindario que no pudieran por sí mismas cubrir las necesidades básicas. En el Ayuntamiento de Torrelavega, la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT) ha puesto en marcha una red de voluntariado. En el de Santander, algunas asociaciones de vecinos, como Los Arenales, también están organizándose. Iniciativas similares, más espontáneas, estaban surgiendo por las distintas comarcas cántabras, por lo que desde la Red Cántabra de Apoyo Mútuo han tratado de coordinarlas. A la vista de que existe la necesidad y de que esta coyuntura va a extenderse, se ha propuesto generar una red estable para tratar de abarcar todo el territorio de la comunidad, no dejando a nadie desatendido.

Los interesados en participar como voluntarios o en pedir ayuda pueden hacerlo a través de correo electrónico en la dirección cnsv@cantabrianosevende.org o en el número de teléfono 641 877 231.