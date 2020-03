Un central y un delantero son los fichajes prioritarios del Levante 2020-21

Bueno, competitivo y barato. Esas son las tres claves que marcan la prioridad de los fichajes sobre los que trabaja el Levante de cara a la próxima temporada

La dirección deportiva del club granota tiene una premisa muy clara. La mayor inversión económica la destinará a la contratación de un central y de un delantero para ser mucho más contundente en las dos áreas.

El rigor defensivo y la eficacia en ataque son las dos asignaturas pendientes. La fragilidad que ha demostrado la retaguardia en numerosos partidos se ha podido equilibrar en forma de puntos gracias a las 126 intervenciones de mérito que ha realizado Aitor Fernández en 27 jornadas y liderando el ranking de paradas de LaLiga, con un promedio de 4,6 por partido.

Rubén Vezo no se ha erigido en ese central de jerarquía que demostró cuando llegó en plenitud de forma cedido por el Valencia y sus problemas con la báscula le han hecho quedarse hasta fuera de las convocatorias. Óscar Duarte vino para cubrir la ausencia del lesionado Rober Pier y el traspaso de Erick Cabaco al Getafe no modificará la decisión sobre su salida para incorporar a un defensa que ofrezca todas las garantías.

Y en ataque, el peso del gol no puede volver recaer solo en Roger Martí tras una temporada en la que Morales, virtualmente renovado, no ha podido contribuir para mejorar esa estadística.

Borja Mayoral volverá al Real Madrid y el Levante ya no podrá permitirse el lujo por tercer año consecutivo, de invertir 4 millones de euros entre la ficha y el precio del préstamo, en un futbolista que no marque la diferencia en ataque, mientras Sergio León no ha dado señales que hagan dudar a Paco López sobre su reiterada suplencia y si llega una oferta que satisfaga a todas las partes se valorará.

Por lo tanto, la partida provisionada para traspasos o para el pago de fichas importantes se destinará a esas dos posiciones y será de mayor o menor calado en función de si se produce una gran inyección económica por la venta de Aitor Fernández o de José Campaña.

La llegada masiva de ofertas por el guardameta de Mondragón va a depender de como se despierte el mercado tras la crisis sanitaria por el coronavirus y fundamentalmente de la decisión que adopten el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad y el Betis con el futuro de Iago Herrerín, Miguel Ángel Moyá y Joel Robles respectivamente, porque los tres clubes de LaLiga quieren a Aitor para la próxima temporada.

MALSA, OTRA ALTERNATIVA PARA EL PIVOTE



Mientras tanto, la secretaría técnica trabaja en posibles incorporaciones ‘low cost’. Si la semana pasada les adelantábamos que ‘Son’, lateral derecho de la Ponferradina, es el primer jugador que el Levante tiene bloqueado para la próxima temporada, hoy la Cadena SER les puede asegurar que el centrocampista Mickael Malsa es otro de los futbolistas que está en el radar de la dirección deportiva, al que se le ha realizado un seguimiento pormenorizado y se ha contactado con sus agentes para conocer las condiciones económicas en las que se movería su hipotético fichaje al tratarse de un jugador que finaliza contrato el 30 de junio.

Malsa es un mediocentro francés de 24 años, que milita en el CD Mirandés y que probablemente ha despertado el interés de muchos clubes de la máxima categoría como el Éibar o el Alavés después de completar una excelente Copa del Rey en las eliminatorias ante el Villarreal, el Sevilla y la Real Sociedad.

Mickael Malsa llegó la pasada temporada a España para jugar en el Albacete Balompié tras un acuerdo de cesión con opción de compra del Fortuna Sittard holandés y posteriormente firmó por un año con el conjunto burgalés. El parisino es internacional con la selección absoluta de Martinica y se formó en las categorías inferiores del FC Sochaux.

En un momento de máxima incertidumbre deportiva y económica respecto al Fair Play Financiero con el que contarán los equipos para configurar sus plantillas, los valores más seguros son aquellos en los que la inversión es mínima, porque llegaría con la carta de libertad, es un futbolista que ya ha acreditado su rendimiento en otros clubes españoles y su rentabilidad se multiplicaría desde el momento en el que se mostrase en un escaparate privilegiado como Orriols.

El Levante tiene overbooking de jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada en esa demarcación como Radoja o Vukcevic, los cedidos Doukouré, Manzanara o Pepelu y el canterano Pablo Martínez.

En estos momentos, todavía no ha presentado ninguna oferta por Mickael Malsa porque nadie sabe a cienca cierta como responderá el mercado sobre el fututro de Nikola Vukcevic aunque la intención de la dirección deportiva sea la de incorporar a un jugador más dinámico que el mediocentro montenegrino para esa posición.