Djukic cree que lo más justo es terminar la actual temporada

El entrenador del Sporting de Gijón, Miroslav Djukic, ha asegurado este viernes que "lo más justo es acabar la liga" y ha pedido "agotar todas las posibilidades para que se pueda terminar" dado que, a su juicio, "no se debería empezar la siguiente hasta que no se acabe esta".

Djukic contestó hoy a través de la página web del club las preguntas remitidas por los medios de comunicación tras dos semanas de cuarentena en la que el técnico estuvo en contacto directo con todos los jugadores a través de un grupo de mensajería creado para coordinar los entrenamientos en las casas de cada uno.

"Lo más importante es la salud de todos, el fútbol está en un segundo plano, lo primero es ganar este partido que estamos jugando, luego pensaremos en los plazos, es evidente que las fechas van a estar muy ajustadas" ha manifestado el técnico serbio del Sporting.

Durante este tiempo el cuerpo técnico se ha mantenido en contacto con la plantilla "para intercambiar ideas y opiniones e intentar hacer las cosas lo mejor posible" con la colaboración de los preparadores físicos y psicológicos mientras que Djukic se reserva el trabajo táctico con vídeos "para incidir sobre los conceptos tácticos tanto ofensivos como defensivos".

El entrenador se ha mostrado categórico al afirmar que "en esta situación sería necesaria una pretemporada de al menos un par de semanas antes de retomar la liga por mucho que la gente trabaje en casa no es lo mismo".

Djukic considera "imposible jugar partidos cada 48 horas, por lo menos tienen que pasar 72, dado que al segundo día es cuando más se nota el cansancio" y ha reconocido no haber pensado si el parón les beneficia o no ya que cree que "todo el mundo estará más o menos igual".

Para el técnico, se trata de una situación en la que los futbolistas "tienen que mostrar responsabilidad a la hora de los entrenamientos y la alimentación, tienen que llevar un autocontrol para cuidar su herramienta de trabajo que es su propio cuerpo".

"No tengo temor a la reanudación de la liga porque tengo una plantilla responsable", ha asegurado tras considerar que el equipo está mejorando tanto en defensa como en ataque "y llegaba al último tramo con buenas sensaciones".

Djukic ha descartado realizar un protocolo para que los futbolistas pudieran realizar entrenamientos en pequeños grupos en Mareo y considera mejor esperar a poder estar todos juntos de nuevo.

El serbio no ha querido valorar si merece o no su continuidad en el banquillo la próxima temporada y ha señalado que el trabajo que viene realizando "lo está viendo todo el mundo" y que tenía "la conciencia tranquila" pero que no le correspondía a él tomar esa decisión.

Djukic está viviendo la cuarentena lejos de su casa y de los suyos pero es partidario de "ser disciplinado y cumplir con las recomendaciones" y pasa el tiempo "viendo partidos y haciendo vídeos para mandar a los jugadores" .

"En Serbia están viviendo esto más o menos como aquí, encerrada en sus casas, hay una lucha global contra el coronavirus, todos están más o menos copiando el modelo chino", ha indicado para despedirse dando las gracias a la afición "por la ayuda que está dando".