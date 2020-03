Arenal Sound, Rototom Sunsplash y FIB, seguirán con sus ediciones de 2020

Los multitudinarios festivales musicales de la provincia de Castellón mantienen las fechas estivales de las ediciones de este 2020. El Arenal Sound, el Festival Internacional de Benicàssim, FIB, y el Rototom Sunsplash no se plantean un cambio en el calendario, por ahora, a pesar de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El aplazamiento es una medida, que de momento, no contemplan, festivales como el Arenal Sound en Borriana, que cada año atrae a una media de 60.000 personas diarias y que se celebra entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Tampoco está previsto que se aplace el Festival Internacional de Benicàssim, FIB, que arranca el 16 de julio. Fuentes de la empresa organizadora de ambos festivales, The Music Republic, han señalado a Radio Castellón que siguen con las fechas previstas, aunque advierten que estarán pendientes de las indicaciones de las autoridades porque la salud, inciden, es lo primero.

Desde el Rototom Sunsplash siguen con la mirada puesta en las fechas de su 27 aniversario, que se celebrará del 16 al 22 de agosto de 2020 en Benicàssim. La organización recuerda que toda la maquinaria de producción se desarrolla tal y como estaba prevista y, aunque siguen trabajando, aseguran que no pierden de vista la realidad y que no pueden afirmar con certeza que la edición de 2020 desembará en Benicàssim sin riesgo a equivorse porque, aseguran, no sería ético. El director de comunicación del Rototom Sunsplash, Claudio Giust, ha explicado a esta emisora que las ventas de entradas ha disminuido en las últimas semanas.

Un impacto económico

La cancelación de estos eventos musicales multitudinarios supondría un mazazo económico. Por ejemplo, la edición del Arenal Sound del año pasado, según datos de la organización, creó beneficios superiores a los 40 millones de euros en la provincia de Castellón.

Cabe recordar que el SanSan Festival, que se iba a celebrar del 9 al 11 de abril, esta semana santa, queda aplazado hasta el mes de octubre, concretamente del 9 al 11.