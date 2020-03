La Cadena SER informaba ayer de la magnitud del problema que el parón en la LaLiga estaba originando en los clubes. Hay 20 clubes, de los 42 que forman la LFP, que muestran su deseo de acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para aliviar los problemas financieros derivados del la suspensión de las competiciones. Equipos como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid ya han mostrado su voluntad de realizar regulaciones temporales de empleo, pero el Deportivo no es uno de ellos.

Los blanquiazules analizan al detalle el estado de sus finanzas, pero no contemplan acogerse a un ERTE. Lo que si tienen claro en el club coruñés es la necesidad de reanudar la competición "en cuanto sea posible" porque, caso contrario, eso sí que provocaría un agujero de dimensiones colosales en las cuentas del fútbol profesional. Sin reanudación en LaLiga, los operadores de televisión no abonarían las cantidades acordadas a principio de la temporada, un dinero del que ya han dispuesto los clubes. Todos los equipos diseñan sus temporadas contando con la cantidad que aporta la venta de los derechos de televisión y, de no recibir ese dinero, se provocaría un perjuicio de consecuencias impredecibles.

Retomar la liga

Por eso, la prioridad para el fútbol es retomar la competición en cuanto la situación lo permita. Con un calendario apretado y pendientes de encajar muchos partidos en pocos días disponibles, la patronal considera que el fútbol debe continuar para evitar males mayores.

A día de hoy, el principal escenario que se baraja es el de reanudar el campeonato con partidos a puerta cerrada. Una situación que perjudicaría al club coruñés en dos aspectos. Uno el económico, dado que el Dépor es uno de los conjuntos de la categoría que más ingresos obtiene por abonos y venta de entradas. Otro el anímico: Riazor es un aliado para el equipo cuando sus gradas están llenas de aficionados. Un Riazor vacío "es como tener un jugador menos en el campo" según fuentes del club.

De todos modos todo parece supeditado a la evolución de una pandemia de coronavirus que, tras 15 días de confinamiento domiciliario para la población, no permite que se pueda hablar de vuelta a la normalidad en el corto plazo. El fútbol, la sociedad y nuestras vidas en general, han sufrido un vuelco y ahora la prioridad es solucionar una crisis sanitaria que condiciona, como no puede ser de otra manera, cualquier otro problema.