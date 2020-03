La Generalitat demana per primer cop l'ajuda de l'Exèrcit

La Generalitat, a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), ha demanat per primera vegada la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per desinfectar un centre de menors a Badalona (Barcelonès) amb almenys quatre casos de coronavirus.,

Segons han informat fonts pròximes a les actuacions, el centre afectat és la residència "La Dida" de Badalona, que acull un total de 25 desemparats o en risc d'exclusió social, des de nadons a nens de 12 anys.

Fins ara, el Govern s'havia mostrat reticent a demanar l'ajuda de l'Exèrcit durant la crisi pel coronavirus. Inicialment, el passat 18 de març, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va ser contundent - "a Catalunya no el necessitem" -, però amb el pas dels dies va modular la seva postura i dimecres passat va admetre: "si el necessitem, ja li trucarem".

En la seva petició remesa aquest divendres al Govern central, la directora general de la DGAIA, Ester Cabanes, ha demanat l'ajuda de l'Exèrcit per desinfectar les instal·lacions del centre de menors tutelat, davant la sospita que hi pugui haver 19 persones contagiades per coronavirus, amb quatre casos positius ja confirmats.

La DGAIA, responsable última de centre, ha donat ja la seva autorització per a l'entrada dels equips de la UME a les dependències de centre de menors, que gestiona l'Associació Asterioide B-612.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de què depèn la DGAIA, ha precisat que no ha donat el vistiplau a l'actuació de la UME i s'han limitat a assenyalar que qui ha de prendre aquesta decisió és la conselleria de Salut amb qui, han assegurat, estan "en coordinació permanent".

Les mateixes fonts han detallat que el Departament de Salut "enviarà una unitat mòbil al centre per poder fer un cribratge mèdic in situ, tant a nens com a professionals, i distingir els que estan amb simptomatologia i les persones que estan sanes", després que s'hagin detectat quatre menors i dos professionals "malalts".

Han asseverat també que en aquests moments s'està condicionant el centre per separar els menors sans dels que requereixen aïllament alhora que, a través del Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, s'estan buscant famílies que puguin fer-se càrrec dels set nadons menors d'un any que resideixen a "La Dida".

Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Badalona han explicat a Efe que el consistori va incloure ahir aquest centre en el llistat d'equipaments que va sol·licitar a la UME que desinfectés i en el qual també figura el Centre Residencial d'Atenció Educativa (CRAE) Maria Assumpta, així com centres d'atenció primària.

D'acord amb el consistori, un professor i la directora de centre estan en quarantena després d'haver estat en contacte amb casos sospitosos de COVID-19, que ja estan aïllats i als que suposadament demà els anaven a practicar el test de coronavirus.

A més d'aquest primer cas conegut, la conselleria de Treball Afers Socials i Família ha sol·licitat també l'ajuda de la UME per desinfectar la residència d'avis CAE Can Ruti de Badalona.

Fonts d'aquest departament han explicat que estan posant en marxa un contracte de "neteja gran per actuar de la manera més ràpida" a les residències però que, mentrestant, estan coordinant amb altres conselleries i administracions una "resposta" davant d'aquesta emergència sanitària.

Així, aquesta conselleria està actuant en coordinació amb la d'Interior i la de Sanitat, amb Protecció Civil, la delegació de Govern i la UME per "garantir aquesta resposta", precisa el departament de Treball, Afers Socials i Família.