Nueve positivos más entre ancianos de la Residencia de La Rosaleda, en Ponferrada

Ese es el balance de los resultados de los últimos 16 test realizados entre los residentes que tenían algún tipo de sintomatología relacionada con el coronavirus. El resultado: 9 positivos más, lo que eleva el número total de ancianos ingresados en el Hospital del Bierzo procedentes de este centro asistencial a los 13, después de que hace más de una semana se tuviese constancia de que uno hombre de 84 años que había ingresado por otra patología y había fallecido también era positivo en covid-19.

Hasta el momento, según ha relatado el director del centro a estos micrófonos son 34 los ancianos a los que se les ha hecho la prueba, de los que 21 han dado negativo, por lo que se ha decidido dividir las estancias de la residencia y habilitar un ala para las personas mayores que no han sido infectadas. "Eso no quiere decir que el resto lo estén sino que siguen sin sintomatología y todavía no ha sido necesario que se les realice la prueba", explica el director de Las Encinas en La Rosaleda a estos micrófonos.

"Partiéndonos el pecho"

Jorge Núñez no tiene ningún problema en contar que entre los positivos está su madre, una residente más. "Cualquier persona, nadie está exento, mi madre es una más de esos infectados, se le ha tratado como a todos, que creo que ha sido de una forma exquisita. En todo caso pero eso te da fuerzas para pelear más, y en eso estamos partiéndonos el pecho", apostilla.

Núñez quiere agradecer a mano abierta la labor y el apoyo que tiene tanto de su personal, que incluso están doblando jornada, como del equipo Covid del Hospital del Bierzo en el que han encontrado un respaldo total para hacer inmediatamente las pruebas y entregarles los resultados en un máximo de 12 horas. "Eso nos está permitiendo que los positivos estén en las primeras fases de la enfermedad, con lo que la mayoría están en planta, aunque la evolución después depende de las patologías de cada paciente".

Además, el gerente insiste en el correcto funcionamiento del Protocolo. "Yo mismo lo sé porque cuando mi madre ingresó a las pocas horas ya tuve la llamada del hospital diciéndome cuál era su situación clínica y qué planta y cama estaba ocupando, por eso es importante que las familias estemos tranquilas, aunque vivamos momentos muy complicados".

Desinfección

Ayuntamiento Ponferrada (Un equipo de bomberos, esta domingo en La Rosaleda, han realizado trabajos de desinfección)

También en la Residencia se están realizando todas las intervenciones que se puede para intentar parar el contagio. No sólo se mantiene a los ancianos en sus habitaciones sino que además se ha procedido en dos ocasiones a la desinfección de las instalaciones, ubicadas en el barrio ponferradino de La Rosaleda. El lunes 23 miembros de la UME hicieron la primera desinfección y este domingo lo han hecho un equipo del cuerpo de Bomberos de Ponferrada.