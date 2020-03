El Gobierno constata una mejoría: siete de cada diez pruebas dan negativo

Un total de 28 personas han muerto en Euskadi por coronavirus en las últimas horas y por segundo día consecutivo ha bajado el número de nuevos positivos hasta situarse en 263, lo que "constata una mejoría", un "cambio de tendencia" que con toda "prudencia" apunta a que se podría estar en "una fase de meseta".

Así lo ha indicado la consejera de Salud, Nekane Murga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha desglosado los datos de la evolución del COVID-19 en el País Vasco.

En Euskadi han muerto en las últimas horas 28 personas, por lo que el número total de personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en el País Vasco asciende a 325, mientras que los contagiados suman 6.320. Por otro lado, el número de vascos que ha superado la enfermedad alcanza los 1.796, 150 más que ayer.

Es destacable que vuelve a descender el número de nuevos positivos en las últimas 24.00 horas. Así el pasado 26 de marzo, jueves, se registró en Euskadi el pico detectado hasta ahora con 675 nuevos contagiados.

Tras dos días de bajada, el pasado domingo volvió a subir a 604 para caer ayer, lunes, a la mitad, con 317 nuevos contagiados, y hoy a 263, en la línea de los números que se registraban hace dos semanas en el País Vasco.

Del total de personas contagiadas por coronavirus en Euskadi, 2.011 están hospitalizadas y en la actualidad 204 se encuentran en las UCI de los hospitales vascos. El de Cruces es el que más personas tiene ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos con 65, seguido del HUA, con 39, y el Hospital Donostia, con 37.

Por territorios, Bizkaia se mantiene como la provincia con más afectados, con un total de 3.102 positivos, de los cuales 165 se han detectado en las últimas horas (161 ayer). Además Salud ha precisado que a día de hoy hay 1.255 personas hospitalizadas en este territorio, que ya contabiliza 148 fallecidos, 15 más que ayer.

En Álava los nuevos positivos han sido 54, la mitad que en el anterior balance (102), con lo que el número total asciende a 2.105, de los que 379 están hospitalizados. Los fallecidos en esta provincia ascienden a 133 (10 más).

En Gipuzkoa los nuevos contagiados son 42 (54 ayer) lo que incrementa el total de afectados a 1.113, de los que 377 están hospitalizados. El número de muertos por coronavirus es de 44 (3 más).

Murga ha destacado que en Euskadi se han hecho ya 15.953 pruebas para detectar este virus, que ayer fue uno de los días en los que más test se hicieron y que 7 de cada 10 dio negativo.

"A la vista de los datos, no solo de hoy sino de la secuencia de los últimos días y teniendo en cuenta el alto número de test que se realiza, todo apunta a que podríamos estar en una fase de meseta", ha añadido Murga, quien ha insistido sin embargo en la "prudencia" y ha precisado que no se puede asegurar que no se vayan a producir incrementos de contagios.

"Pero lo que importa, lo que queremos destacar, es el cambio que hay en la tendencia". "A día de hoy podemos afirmar que se constata una mejoría", ha subrayado la consejera, quien se ha mostrado "esperanzada" en que las medidas de confinamiento estén dando resultado.

Murga ha remarcado que la cifra de fallecidos sigue siendo elevada pero ha añadido que en las UCI se está "estabilizando" la situación y ha desvelado que ayer fue el primer día que hubo en Txagorritxu un mayor número de altas que de ingresos en estas unidades.

Ha precisado que antes del COVID-19 en Euskadi había 221 camas UCI (39 en Álava, 126 en Bizkaia y 56 en Gipuzkoa) y que la actualidad hay 356 de las que 281 están ocupadas, 214 de ellas por personas contagiadas por coronavirus. "En este momento tenemos 75 camas para poder ocupar si se necesitan", y se podrían habilitar otras 53 en pocas horas, ha precisado.

Murga ha remarcado que no ha sido necesario trasladar pacientes entre los tres territorios vascos. Sí ha reconocido que se ha derivado al Hospital de Eibar a personas enfermas de coronavirus que tienen enfermedades mentales o demencia senil para atender mejor a estos pacientes con unas necesidades específicas.

Preguntada por los hoteles que podrán acoger a pacientes, ha indicado que se ha previsto en los tres territorios. El Gran Hotel Bilbao espera que en los próximos días se una al Lakua en Vitoria y el María Cristina en San Sebastián para alojar a los enfermos que han sido dados de alta hospitalaria y están en convalecencia.

Ha indicado que todavía no han recibido los test rápidos del Ministerio de Sanidad y que la mayor parte de las compras de material sanitario las ha hecho el Gobierno Vasco.

Finalmente ha asegurado que su departamento nunca ha rechazado ofrecer ayuda a otros territorios por el principio de solidaridad entre territorios y ha anunciado que hoy comenzarán a trabajar 24 jóvenes que acaban de terminar Medicina y que se suman a los 147 recién licenciados que ya lo han hecho

En Bizkaia, 86 personas mayores en residencias dan positivo

Un total de 86 personas mayores que viven en residencias forales de Bizkaia han dado positivo en la prueba de Covid-19 y otras 54 personas residentes en esos centros han tenido que ser hospitalizadas.

Según ha informado la Diputación Foral de Bizkaia sobre los datos recabados hasta ayer, 30 de marzo, en la red de 155 residencias autorizadas para personas mayores con 10.748 plazas, 28 de los centros cuentan con personas residentes afectadas.

El Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social ha añadido que 302 personas trabajadoras de esas residencias se encuentran en situación de aislamiento, sin confirmación de Covid-19, y otros 31 trabajadores han dado positivo en el test de la enfermedad.

La Diputación ha señalado que "las unidades especializadas de carácter sociosanitario para atender casos de infección por coronavirus acogen a 4 personas con positivo confirmado".

En Álava, tres fallecidos más

Tres nuevos fallecimientos de usuarios de las residencias de personas mayores de Álava en las últimas horas eleva a un total de 39 el número de muertos en estos centros desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

Según ha informado la Diputación de Álava, de los muertos en residencias de mayores, siete residían en centros forales, dos en equipamientos municipales y 30 en instalaciones privadas.