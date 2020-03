Los sindicatos instan a negociar con las empresas para evitar despidos

La paralización del sector industrial abre un panorama incierto en los trabajadores. Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, instan a negociar para evitar despidos.

El Gobierno mantiene en el Real Decreto, que los trabajadores deben seguir con el salario íntegro, aunque deberán recuperar las 64 horas laborales que quedarán desiertas por el parón de la actividad hasta el 9 de abril. Las horas que no se trabajen ahora, deben ser recuperadas ante del 31 de diciembre.

El Ejecutivo ha permitido una prórroga de 24 horas para que las empresas se adapten al parón, pero a partir de este martes, ningún trabajador de empresas, cuya actividad no es esencial, no podrán reincorporarse a su puesto de trabajo. No obstante, el Gobierno, sí ha permitido servicios mínimos para algunas industrias, que no pueden parar de golpe.

El secretario general de UGT en la provincia de Castellón, Francisco Sacacia, ha señalado en declaraciones a Radio Castellón, que ante "una situación excepcional", se han tomado medidas excepcionales. Sacacia también ha señalado que deberán "negociar con las empresas la recuperación" de los días del parón industrial.

El secretario general de Comisiones Obreras en la provincia, Albert Fernández, ha indicado que hace falta salvar el empleo y las empresas. Además, ha remarcado que las empresas deben negociar para pactar "cómo se recuperan las jornadas".