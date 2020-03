Takacs: "Ahora tendremos tiempo para preparar bien los Juegos"

La marchadora española Julia Takacs comentó que, tras conocerse el aplazamiento al año 2021 de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, los deportistas dispondrán de tiempo para poder prepararse correctamente para esta cita, algo que considera que no era posible de haberse mantenido para este verano, debido al confinamiento de los atletas.



“Aunque ya sospechábamos que se iban a aplazar, siempre da más tranquilidad cuando la noticia es oficial. Ahora se rumorea que podrían ser en primavera, a nosotros nos vendría bien, pero haría falta saber cómo se compondría el resto del calendario. Ahora tendremos tiempo de prepararlos bien, sean en primavera o en verano”, apuntó la atleta en declaraciones facilitadas por su club, el Playas de Castellón.



Sobre el resto del calendario que puede quedar por delante, Takacs tiene claro su punto de vista. “Yo lo suspendería todo ya y se empieza de cero 2021, pero bueno, si esto se solventa pronto y se programan competiciones pues está claro que algo haremos, yo sigo entrenando pensando en que la competición se pueda retomar en cualquier momento”, señaló.



A día de hoy, la plusmarquista nacional de 50 kilómetros marcha, se encuentra en la zona de Guadix, aislada del mundo, en medio de la montaña y evitando cualquier peligro de contagio. “Yo veo todo esto por las noticias y es que me parece como una película. Yo aquí no tengo ningún peligro, creo, apenas he salido una vez de casa para ir al supermercado”, explicó.



El estado de alarma le ha pillado aislada del mundo, porque era allí donde había quedado con su entrenadora para hacer unos entrenamientos específicos durante varios días. “Ahora tengo una elíptica, porque me la compré al principio pensando que esto no sería para tanto. No pensé que me haría falta una cinta porque no creía que esto se alargaría tanto. Al final, yo estoy acostumbrada a entrenar fuera de casa siempre y cuando llueve o eso iba a un gimnasio”, agregó.



La marchadora, bronce en el último Europeo de 2018, relató que dentro de lo malo, lo lleva lo mejor posible, hace varias rutinas de ejercicios físicos, lo compagina con los entrenamientos que a duras penas puede llevar a cabo y aprovecha para estudiar. “No estoy acostumbrada a esto y mentalmente se hace complicado, yo suelo estar siempre fuera de casa y ahora tenemos que estar todos en casa para ayudar en la medida de lo posible”, reconoció.



Sin embargo, al igual que muchos de sus compañeros, es perfectamente consciente que lo primero es solucionar esta crisis del coronavirus y luego ya llegará el momento de pensar en el deporte. “Me preocupa mucho esto que está pasando, nos ha pillado de improvisto y no estábamos preparados. Además, parece que estas cosas las ves de lejos hasta que te tocan, pero como todo el mundo sabe, mi entrenadora ha dado positivo por coronavirus y está realmente preocupada por todo lo que está pasando, así que yo lo vivo también con mucha preocupación”, concluyó.