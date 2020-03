El Jinhua Beichen FC chino donará 15 mil mascarillas al Hospital General de Castelló

El entrenador y preparador físico castellonense, Simón Casinos, se ha volcado con la provincia de Castellón desde China en la pelea contra el Coronavirus. Como miembro del cuerpo técnico del Jinhua Beichen, Casinos está trabajando en el envío de 20 mil mascarillas al Hospital General de Castelló y al centro de salud de Benicàssim.

Los trámites de la donación no están siendo sencillos, sin embargo, gracias a la colaboración de la embajada española en Shanghái, de la Conselleria de Sanitat y de Radio Castellón - Cadena SER, el envío podrá realizarse en próximos días tras recibir el apoyo del patrocinador del club, la empresa china Zhe Jiang Binli Co. Ltd, productora de mascarillas.

De este modo Simón Casinos, expreparador físico en categorías inferiores del Villarreal CF, excoordinador de metodología en categorías inferiores del C.D.Castellón, excoordinador físico del fútbol base de Boca Juniors y actual técnico asistente del Jinhua Beichen en la Liga china, ha podido ayudar desde la distancia donde recientemente ha emprendido un nuevo y prometedor proyecto futbolístico.

Simón Casinos ha explicado hoy en Hoy por Hoy Castellón su experiencia en la convivencia con el coronavirus en China y ha mandado ánimos a toda la población castellonense desde la distancia.