Sabin Merino: "El parón nos vendrá bien para recargar pilas"

Sabin Merino, delantero del Deportivo, ha sacado la parte positiva del confinamiento y el parón del campeonato de Liga y ha afirmado que "el parón" le vendrá "bien" a los jugadores de la entidad blanquiazul para "recargar pilas" después de haber visto frenada en las últimas jornadas la reacción que habían tenido.

El conjunto gallego, después de siete victorias seguidas que le sacaron del descenso, llegó al parón por la COVID-19 con cuatro jornadas consecutivas sin ganar y de nuevo en las posiciones que llevan a Segunda B.

"Después de venir de una racha negativa creo que todo se magnifica más y el parón nos vendrá bien para recargar pilas, desconectar y volver con las pilas a tope y pensando en ganar desde el minuto uno", expuso en una rueda de prensa telemática.

A él también le ha servido para mejorar de la lesión que sufrió en el encuentro ante el Almería (4-0), justo antes de que LaLiga se suspendiera.

"Ante el Almería tuve problemas físicos, una pequeña rotura en los isquiotibiales. Por suerte, he tenido mucho tiempo para recuperarme y dentro de lo que cabe, los plazos han sido muy largos y me encuentro bastante bien. Al final, quizá la carga de partidos me había hecho tener molestias y tener estos plazos de recuperación, en este caso me beneficia", admitió.

Sabin Merino advirtió de que "a día de hoy lo más justo para todos es que LaLiga termine" aunque consideró que "terminarla en los plazos previstos es imposible".

En este sentido, precisó que "si se alarga más del 30 de junio", fecha en que concluyen los contratos de algunos jugadores, "lo justo sería llegar a un acuerdo" con ellos para que pudieran "terminar la temporada".

¿Reducción salarial?

Preguntado por la posibilidad de que el Deportivo vaya a plantear una reducción de salarios a la plantilla, Sabin Merino reconoció que "en un principio el club habló con los capitanes y les comunicó que no iba a haber ningún ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo)" pero quedaron en "hablar esta semana para valorar las diferentes opciones" que haya.