Críticas y halagos desde Jaén a la paralización empresarial no esencial

Opiniones encontradas en torno al endurecimiento del confinamiento por el Covid-19. Tras conocerse, este fin de semana, que el Gobierno apretaba aun más las medidas dictadas para la erradicación del coronavirus en la sociedad, Radio Jaén Cadena SER ha querido conocer cuáles podrían ser las consecuencias de estas decisiones en nuestra provincia.

Recordamos que el Consejo de Ministros Extraordinario aprobaba este domingo un permiso retribuido recuperable entre este lunes 30 de marzo de marzo y el Jueves Santo, que este año cae en 9 de abril. Este permiso retribuido recuperable no se aplicará a los empleados incluidos en ERTES, a los que se encuentren de baja, ni a los que se hayan tele trabajando. La intención es reducir más si cabe la movilidad y que se parezca a los datos que se alcanzan durante los fines de semana de confinamiento.

La actividad empresarial considerada como imprescindible engloba, entre otros sectores, a los de alimentación y servicios básicos donde se incluye la entrega de comida a domicilio, los suministros básicos como agua potable, combustibles o autopistas, las Fuerzas armadas y Policías, Servicios funerarios, el servicio postal, empresas reconvertidas a fabricación o logística sanitaria o las empresas administrativas y de gestión donde también se incluye la actividad sindical o los medios de comunicación.

Empresarios

Las opiniones son diversas. La Confederación de Empresarios de Jaén, consultada por esta emisora, se siente molesta por lo que considera una "decisión unilateral" del Gobierno de España. Su presidente en Jaén, Manuel Alfonso Torres, asegura comprender la situación actual por la crisis sanitaria ya que "lo primero es la salud", pero recuerda que no se puede bajar la persiana de un negocio y esperar que cuando vuelva a abrir tenga los mismos clientes que antes del cierre. A esto, según Torres, hay que añadirle que "hay que seguir pagando nóminas, IRPF o el IVA trimestral" hasta que lleguen las anunciadas ayudas económicas.

"Tú al final en parar la actividad económica tardas 24 horas pero para reactivarla no es levantar el telón y activarse la economía. Se tiene que generar una serie de circunstancias como la confianza o el incremento de demanda". Y se preguntaba "¿Qué pasa con estas medidas? Al final la poca liquidez que le quedaba a las empresas, con estas medidas de no exenciones fiscales, ni seguros fiscales, ni de seguros sociales o el resto de pagos que tenemos que hacer acabará con las empresas. El tema de financiación, tan anunciado, nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar pero sí sabemos el día en que tenemos que pagar".

CES Provincial

En la línea de la opinión de los empresarios también se encuentra el Consejo Económico y Social de la Provincia. Su presidente y uno de los mayores conocedores de la economía jiennense, Manuel Parras, aseguraba que "es evidente que las anteriores medidas ya iban a tener una repercusión económica y social a la provincia de Jaén". Por lo que augura que el impacto será "muy negativo" para esta tierra, aunque reconoce que es difícil calcular los riesgos.

"Todo esto va a tener una repercusión en nuestro tejido productivo, en nuestra economía. Pero bueno, yo creo que aquí hay que hacer dos cosas. Una es priorizar en este caso las medidas importantes que pueden preservar la salud y que, sobre todo, no haya una presión excesiva en el sistema sanitario. Por otra parte, luego habrá que pedir responsabilidad a la hora de estar a la altura de las circunstancias cuando esta situación pase para ponernos todos a trabajar en ello. Pero es obvio que estas medidas van a tener una repercusión importante en la economía jiennense", ha dicho Parras.

Sindicatos

La otra cara de la moneda la tenemos en el sindicalismo jiennense, que ven con buenos ojos la decisión adoptada por el ejecutivo nacional para aportar un permiso retribuido recuperable para aquellos trabajadores y trabajadoras de actividades económicas no esenciales aprovechando el tiempo de Semana Santa. El secretario general de UGT en la provincia de Jaén, Manuel Salazar, lo considera "una medida acertada" que puede beneficiar en la lucha contra el coronavirus. Además, no perjudicaría a los trabajadores.

"Veníamos reclamando que había actividades no esenciales que estaban permitiendo la propagación del coronavirus. Máxime cuando la UGT venía denunciando que muchas de estas empresas que seguían trabajando aún sin ser esenciales no estaban facilitando los medios de protección a sus trabajadores. Podían ser un vector de contagio", ha dicho Salazar.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Jaén, Francisco Cantero, apoya en la misma línea la decisión del gobierno de Pedro Sánchez. Posteriormente llegará el momento de pactar en la negociación colectiva. Para Cantero es una buena opción, basada en la opinión de los profesionales médicos.

"Nos ponemos a disposición para negociar la recuperación de esas horas, pero siempre bajo el precepto de que es fundamental salvar el empleo y salvar las empresas. Esperamos que la ampliación del confinamiento sirva para frenar el contagio y reducir la presión al sistema sanitario para que éste pueda ser más eficaz en la labor de curar a las personas enfermas del Covid-19. También confiamos en que las consecuencias positivas de estas medidas y el esfuerzo colectivo de los jiennenses se vean pronto", explica Cantero.