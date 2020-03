Manuel Villegas dice que la presión asistencial es "contenida" con 31 camas libres en las UCI de la Región

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha dicho este lunes en rueda de prensa que la situación en las residencias de ancianos es "delicada" con centenar contagiados y anunció que intervendrán en todas reforzando desinfección y distribuyendo material de protección, y en cuanto a las UCI dijo que no hay colapso ya que hay 31 libres de las 123 disponibles.

El consejero comentó que a día de hoy hay 191 profesionales sanitarios en aislamiento, que junto a las personas que llegan a los hospitales con síntomas son las personas con prioridad para hacerles el test. Veinte mil de los test "rápidos" está previsto que lleguen a la Región, pero todavía no han llegado, advirtió al respecto.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS PROFESIONALES SANITARIOS

La gran presión y el alto nivel de estrés que está sufriendo el personal sanitario han llevado a la Consejería a poner a disposición de estos trabajadores el apoyo psicológico del departamento de salud mental, con medio centenar de profesionales que los atenderán en veinte terminales a través del teléfono 900 102253, mientras que las familias con casos relativos a salud mental también recibirán apoyo en el teléfono 900 102254.

INGRESOS EN UCI

En cuanto al número de ingresos y personas en UCI por áreas de salud, la área 1 o Murcia Oeste tiene 35 ingresados y 6 en UCI; la 2, de Cartagena, 36 y 12; la 3, de Lorca, 12 y 4; la 4, del Noroeste, 7; la 5, del Altiplano, 11 y 1; la 6, Vega Media, 32 y 18; la 7, Murcia Este o Reina Sofía, 21 y 9; la 8, Mar Menor, 8 y 5, y la 9, Cieza, 5.

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

Preguntado por la situación de la Región respecto a otras autonomías, reiteró que presenta alguna fortaleza como que se inició la pandemia mas tarde y principalmente el gran esfuerzo que se está haciendo en Atención Primaria siguiendo los posibles casos y controlando que continúan en aislamiento, detectando lo antes posible las complicaciones para atenderlas debidamente. Precisamente, el último informe epidemiológico hablaba de 11.343 casos desde el 16 de marzo hasta el 26 de marzo una vez descartados los casos confirmados de atención primaria, por lo que el número medio es de 1.093. La definición de casos posibles de infección por coronavirus son aquellos "con infección respiratoria aguda leve sin criterio para realizar test diagnóstico".

Por otra parte, en el último informe epidemiológico dado a conocer ayer, la media de edad de los casos es de 52 años y el 51 % son hombres y la incidencia media por cien mil habitantes es del 45,59 y se han registrado casos en 42 municipios de la región, la mayoría en Murcia y Cartagena (55,9 %), pero se desconoce cuales son esos tres municipios sin ningún caso.

MATERIAL SOLIDARIO

De la posibilidad de emplear las gafas hechas por la UPCT con impresión 3D, respondió que no tienen aprobación oficial todavía y, por lo tanto, no pueden ofrecerse a los profesionales de salud, pero sí a otros profesionales que no requieran de aprobación oficial.

NO HAY MOTIVO PARA LA EUFORIA, DE MOMENTO

Respecto a la cierta euforia por la mejoría en las curvas de casos, subrayó que a él le "encantaría levantar los dedos con los signos de victoria, pero no ha llegado todavía el momento" y consideró peligroso bajar la guardia porque "seguimos en plena pandemia" y los expertos han demostrado que se trata de una larga enfermedad que todavía está activa más allá de los 14 días que se creía y que puede llegar hasta los 21 días.

"Si lo hacemos bien vamos a controlar la pandemia" en menor tiempo, con menor afección a la economía y con un menor número de casos, aseguró, pero reiteró la necesidad de no bajar la guardia estos días en los que se ha prorrogado el estado de alarma con una mayor restricción, de la que se mostró partidario para controlar la enfermedad.

RESIDENCIAS DE MAYORES

Por último, y en cuanto a las residencias de mayores o centros sociosanitarios, se produjeron 15 fallecimientos y hay diez residentes en estudio, además del centenar con síntomas y los 42 trabajadores contagiados. Por ello el sábado se aprobó una orden regional entre la consejería de Igualdad y la de Salud que facultan a Salud para adoptar medidas de intervención bajo los principios de necesidad y proporcionalidad por el cual intervendrán en todas las residencias reforzando las medias de limpieza y distribuyendo todo el material de protección necesario, entre otras medidas.

Preguntado por el tratamiento que se está empleando, respondió que se está empleando de forma prometedora la cloroquina, pero advirtió que todavía no está consolidado el ensayo "y no sabemos si es realmente efectivo", pero aseguró que cuando los profesionales del Servicio Murciano de Salud "sepan exactamente cual es el mejor tratamiento sin duda lo van a utilizar sin duda". Reconoció asimismo que el uso de cloroquina ha supuesto desabastecimiento del fármaco.

LLEGADA DE MATERIAL

El Servicio Murciano de Salud (SMS) prevé que lleguen algunas de las mascarillas pedidas por el Gobierno regional. Villegas espera que esta tarde lleguen dos millones de mascarillas quirúrgicas y 50.000 de protección FFP2, y que esta semana lo hagan 7 millones de mascarillas quirúrgicas, 1,5 millones de FFP2, 8,5 millones de guantes, 94.000 monos de protección, 32.000 batas reforzadas, 14.000 hisopos, 51.000 gafas y 78.000 mascarillas FFP3.

La Consejería ha gestionado pedidos de este tipo de material que superan los 27 millones de euros, 18 de ellos exclusivamente para material de protección y prevención.

Esta semana pasada, Salud suministró a los centros sanitarios, entre otro material, 428.000 mascarillas quirúrgicas, más de dos millones y medio de guantes de nitrilo, 42.000 soluciones hidroalcohólicas, 23.000 hisopos y cerca de 12.000 batas reforzadas.

"El suministro de este material es el objetivo prioritario de esta Consejería y no vamos a escatimar esfuerzos para que llegue allá donde haga falta y cuanto antes", subrayó Villegas.

"Iniciamos un nuevo periodo de 15 días más, hasta el próximo 12 de abril, más restrictivo aún y en el que debemos prorrogar sin excepción nuestro compromiso social de quedarnos en casa, la medida que mejor nos protege frente a la pandemia, y a la vez protege la salud de los más vulnerables.", concluyó el titular regional de Salud.