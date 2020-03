Juan Carlos Ferrero: "El hecho de moldear a un tenista como Carlos Alcaraz es ilusionante"

En una entrevista que ha concedido a la ATP el extenista Juan Carlos Ferrero, ha descrito la forma de jugar del joven tenista murciano Carlos Alcaraz, una de las grandes promesas del tenis nacional: "Es un jugador muy dinámico y que maneja todos los golpes, como Thiem. Su tenis presenta más similitudes con el de Federer y Djokvic que con el de Nadal, pues busca acabar los puntos en las red y a la que tiene oportunidad va a por el winner".

El ahora director de la JC Ferrero Equelite Sport Academy tiene muchas esperanzas en su joven pupilo, actual número 318 de la clasificación ATP y el único menor de edad que se ha colado entre 500 primeros jugadores del ranking internacional. Ha continuado hablando de Alcaraz contando cómo se conocieron, ya que "tenía referencias de Carlos de algunos partidos suyos y me llamó la atención que con 14 años fuera capaz de sumar sus primeros puntos ATP en el ITF Futures de Murcia. Su mánager es también el de Pablo Carreño, Albert Molina, quien también llevaba a David Ferrer y al que conozco desde hace tiempo. Fue él quien me animó para que fuera a verle en acción, lo hice y después de haber roto yo la relación que tenía con Alexander Zverev, Albert me propuso ser el entrenador de Carlos y acepté".

Ahora, bajo la tutela de Ferrero, Alcaraz tiene todo por hacer, lo que supone un reto apasionante para el extenista: "Cogía a un chico con todo por hacer y debo decir que me ilusionó el hecho de poder moldearle y traspasarle todas las experiencias que yo tuve como jugador. Un año y medio después el trabajo que estamos haciendo con él empieza a dar sus frutos", ha destacado Juan Carlos Ferrero.

Ha continuado contando el planning de Alcaraz, que tiene programado un horario estricto en su formación: "El lunes está en Murcia, del martes al viernes entrena en Villena en la academia que dirigimos Antonio Martínez Cascales, Samuel López, que es el entrenador de Carreño, y yo y el sábado vuelve a trabajar en Murcia y voy allá a menudo. Aunque en la escuela de tenis me tiene ocupado me dedico de lleno a Carlos, pero Kiko Navarro, quien era su anterior entrenador, también está ahí formando parte del equipo, como el padre de Carlos, quien fue tenista y de bastante nivel", ha afirmado.

Ha finalizado su intervención sobre Carlos hablando de los objetivos que le ha marcado al jovn murciano: Aunque seamos ambiciosos también hay que ser realistas e ir paso a paso para que lleguen los resultados buscados. La pasada temporada se veía lejos de los mejores en los torneos Challenger y luego comprobó que podía estar ganando uno. Ahora se ve con capacidad para ir más allá y no estoy hablando de hacer tercera ronda en un Grand Slam ni nada de eso. Además, hay que tener en cuenta que a los grandes torneos todavía sólo puede acudir a la previa con invitación pues para aparecer en un cuadro final de un Grand Slam hay que estar entre los 40 primeros y en el de un Máster 1.000 entre los 120 y Carlos ahora mismo está en la fase de crecer como tenista. Está el 318 del mundo y necesita dar un salto como sería ganar un Challenger o llegar a cuartos de final en un Máster 500, resultados difíciles de lograr pero que podrá conseguir de aquí a un tiempo", ha apostillado Ferrero.