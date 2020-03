¿Y ahora qué? Las batas y mascarillas confeccionadas por particulares podrían quedarse en un almacén

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre las mujeres que se habían sumado a esta iniciativa solidadaria. Y pese a las indicaciones de Salud, los sanitarios ya las están utilizando, "no tenemos otra cosa, bienvenidas sean", comentan a la cadena SER.

Las dudas han surgido tras la rueda de prensa habitual del consejero de Salud, Manuel Villegas, en la que se ha referido a la posibilidad de utilizar o no las gafas hechas por la UPCT con impresión 3D como medida de protección para los sanitarios. Villegas ha dicho que no tienen aprobación oficial todavía y, por lo tanto, no pueden ofrecerse a los profesionales de salud, pero sí a otros profesionales que no requieran de aprobación oficial.

Tras la incertudumbre creada entre todas las personas que estos días se han volcaldo en la confección de batas, mascarillas o cualquier otro material de prevención ante el Covid-19. Esta redacción se ha puesto en contacto con Salud para resolver dicha duda. La respuesta: Salud recuerda que no hay indicación para su uso desde el SMS, pero en caso de que algún profesional quiera utilizar este material de forma voluntaria, se le darán las recomendaciones oportunas para un uso óptimo.

Llegada de las más de 2.000 batas al hospital Morales Meseguer / Cadena SER

Personal sanitario indica a la cadena SER que ante la falta de material no les queda más remedio que utilizar el que les ha llegado gracias a este tipo de iniciativas que surgieron en la calle; como las 2.200 batas que han llegado hoy al hospital Morales Meseguer, o las miles que han llegado este fin de semana al hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz. "Si no tenemos otro material tendremos que utilizar estas, que no nos fastidien", asegura una de las enfermeras afectadas.

"Ellos se curan en salud; nunca mejor dicho, diciendo que no han dado indicación desde el Servicio Murciano de Salud para que se utilicen estas batas, pero cuando no tienes nada que ponerte para protegerte nos parece la mejor solución", comenta.

"Estaremos siempre muy agradecidas a la mujeres que lo han dejado todo estos días para poder terminar estas batas cuanto antes. Y claro que nos sirven, y tanto", explican a la SER entre la incredulidad y la resignación.

La llegada de las 2.200 batas al hospital Morales Meseguer, ha sido recibida con gran alegría por parte de los profesionales sanitarios / Cadena SER

Mientras tanto esperan que las muestras de apoyo recibidas durante los primeros días por parte de diferentes juntas vecinales y ayuntamientos, como el de Murcia y Bullas se vayan materializando en los próximos días. "Por el momento el único que ha cumplido con su palabra ha sido el Ayuntamiento de Bullas, los demás no", nos dicen.

Al parecer y según nos cuentan tanto las Juntas Vecinales de las pedanías implicadas como el Ayuntamiento de Murcia se habían comprometido a dar su parte correspondiente en forma de ayuda para poder pagar la tela (el corte de la misma había sido una donación) con la que se han confeccionado las cerca de 4.000 batas, cosa que por el momento no ha ocurrido.

"Nos dijeron que sí, y dos horas más tarde que ya verían. Todo es muy triste. No entendemos como un movimiento como este no cuenta con el apoyo económico de las administraciones locales, si no están ahora para ayudarnos, ¿para qué están entonces?", se pregunta una de las impulsoras de dicha iniciativa, que reconoce entre la tristeza y el cansancio de estos días que, van a hacer las 1.000 batas que están cortando y 2.000 pijamas mañana. "Y paramos. No nos arriesgamos más en la calle, ni molestamos más a las mujeres que están cosiendo con tantas ganas de ayudar y empujar, para luego tener este tipo de respuestas desde la administración", nos aseguran.

Por último, se preguntan si la donación de hace una semana por parte de la comunidad china en Murcia cuenta con la homologación debida, "ciudadanos chinos donaron al SMS miles de mascarillas quirúrgicas hace unos días, mascarillas que se están utilizando y no están homologadas o cuentan con la misma homologación que nuestras batas", afirman dichas fuentes a la cadena SER.