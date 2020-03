Nacho Vidal: "Lo primero es la salud, antes que futbolistas somos personas"

Entrenando, estudiando, cocinando, viendo alguna serie, leyendo o hablando con la familia y amigos. Así pasa el defensa rojillo Nacho Vidal la complicada situación que sufre nuestro país debido al COVID-19. El alicantino confía que el esfuerzo de todos sirva para que el confinamiento acabe lo antes posible y recalca que la salud está por encima de cuándo se pueda reanudar la competición o si los clubes llevan ERTES a cabo.

-¿Cómo lleva el confinamiento?

De momento bien, no se me está haciendo muy largo. Intento mantener las rutinas que llevaba. Me levanto, desayuno, recojo la casa y el resto de la mañana, gran parte, entreno. Hago ejercicios de movilidad, de fuerza… me he comprado una cinta para hacer todo el cardio en casa. Después como, descanso un rato y por las tardes leo, estudio, porque desde principio de temporada estoy haciendo un máster online y ahora tengo más tiempo. Un par de días tengo por semana tengo clase online.

-Tiene la carrera de fisioterapia…

Sí. Ahora he cambiado un poco de tercio. El máster que estoy haciendo ahora es de finanzas. Me está gustando y lo voy llevando bien.

-¿Qué se le está haciendo más duro de esta situación?

Tanto a mí como a mí novia, Rocío, lo que se nos está haciendo un poco más cuesta arriba es tener a la familia lejos. Ella es de Valencia y yo alicantino y no es que estemos acostumbrados a ver mucho a nuestras familias, pero en esta situación valoras todo un poco más y te das cuenta de lo importantes que son en tu vida la familia, los amigos. Intentamos mantener el contacto por Skype o videollamada para no dejar de sentir la calidez de la familia.

-Tienen programada una rutina de trabajo seis días por semana para mantener la forma física…

Yo lo primero que hice cuando vi la situación fue comprarme la cinta y creo que he acertado porque visto lo visto esto se va a alargar más de lo que muchos pensábamos. Las medidas tienen que ser fuertes para frenar esto cuanto antes. La cinta me viene fenomenal para completar todos los entrenamientos que tenemos pautados por el preparador físico del equipo, que incluyen movilidad, prevención, algo de cardio… Vamos haciendo lo que podemos con el material y el espacio que tenemos en casa.

-Además de entrenar y estudiar, ¿cómo mata el tiempo?

De Play no soy mucho y de hecho hace no tengo. De normal, entre jugar y estudiar, no me da la vida. Estoy leyendo en Libro de Rafa Nadal, estoy viendo la serie Dark, que la vemos después de comer o por la noche. Por la tarde estudio, hago videollamadas con familia o amigos, juego algún parchís con los amigos, que nos reímos mucho. También me gusta mucho cocinar y alguna tarde que tengo más tiempo me lío en la cocina. Con Rocío hemos pautado un día a la semana de hacer una buena limpieza de la casa para que esté todo en orden.

-¿Qué le pareció que Osasuna renunciara a los tests de Coronavirus para que pudieran disponer de ellos personas a las que les hace más falta?

El doctor nos pregunta cada mañana cómo estamos. Si alguien tuviera algún síntoma se le comunicaría y los doctores seguirían el procedimiento oportuno. Sin tener ningún síntoma no era necesario realizar los tests. Me pareció una postura muy buena por parte del club. Aunque des positivo, si no tienes ningún síntoma tampoco cambia mucho el tema porque yo en mi casa, en cualquier caso, voy a seguir respetando las medidas que se han adoptado. Hay gente que necesitaba esos tests mucho más que nosotros.

-En cuanto a la suspensión de la competición y su posible reanudación, ¿cuál es su postura?

Lo primero es la salud, eso que vaya por delante. Antes que futbolistas todos somos personas. La salud es primordial. Tiene que pasar todo esto y debemos controlar esta crisis que nos está afectando a todos. Cuando pase, ojala se pueda reanudar la competición y que se resuelva todo sobre el verde. Vamos a ver como evoluciona todo esto. No soy un experto y no quiero opinar de más. En nuestra mano está hacer el trabajo que nos han indicado y estar preparados para lo que venga, cuando venga.

Es una situación novedosa y excepcional y espero que se resuelva de la mejor manera posible y que nos complique a todos lo mínimo. Nosotros tenemos que estar a full a nivel mental y físico, dentro de lo que la situación nos permite.

-Si se reanuda, ¿considera que habría que hacer una mini pretemporada para evitar, por ejemplo, lesiones?

Sería imprescindible. Dejas de competir un mes, dos o lo que sea y obviamente tus músculos pierden el tono de competición, la chispa. No lo pueden retomar y pasar de cero a cien de repente. No sería sano. Aunque entrenemos en casa el trabajo de campo hay que hacerlo antes de la competición. No nos podremos permitir el lujo de hacer una pretemporada como en verano, pero sí que necesitaríamos un tiempo de adaptación y preparación.

-Los clubes están poniendo en marcha ERTES, reducción de fichas… ¿le preocupa?

Obviamente la salud es lo primordial. El tema económico o laboral, ahora mismo… Además somos un colectivo al que este tipo de medidas no nos afectarían como a quién tiene un comercio o una pequeña empresa. No estoy preocupado. Lo importante es que esta situación pase cuanto antes y afecte al menor número de personas posible.

-¿Qué mensaje les mandaría a los aficionados rojillos?

Que mucha fuerza y mucho ánimo para aguantar esta situación, que es difícil para todos. Que se mantengan activos, que busquen cosas que les apasionen y que puedan hacer en casa. Que traten de llevarlo lo mejor posible. Y en cuanto a la competición, que sigan sintiendo a Osasuna como lo sienten, que nos han dado muchísimo siempre. Y cuando esto se retome, que estén con nosotros.