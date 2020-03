Cuando el aislamiento agrava la enfermedad y el duelo

Si la enfermedad, la muerte y el duelo son realidades que en el transcurso de la vida ponen a prueba la resistencia emocional de las personas, la crisis sanitaria que vivimos añade crudeza a muchas de estas situaciones. Suman sufrimiento el aislamiento de los enfermos, la soledad en los últimos momentos de la vida, la imposibilidad de despedir a los seres queridos y el peso de la responsabilidad que llevan sobre sus hombros los sanitarios, que además son testigos de la dureza de estas situaciones. Lo explicaba en primera persona el propio gerente del Hospital Santos Reyes, Evaristo Arazalluz, quien ha atendido en las últimas horas a una paciente que, tras ingresar por coronavirus, murió apenas horas después. Pero el drama se amplía por la imposibilidad de que sus hijas, todas ellas fuera de Aranda, ni su marido, también afectado por la enfermedad y solo en casa, hayan podido despedirla. “Este señor se encuentra solo en su casa, le comunican que su mujer ha fallecido y no puede verla, no puede ir al funeral, no puede ir al entierro. Avisa a sus hijas -tiene dos en Madrid y otra en el extranjero- que no pueden venir a verle porque él está contagiado casi con toda seguridad” relata Arzalluz. “Hablo con él dos veces por teléfono, voy a verle a su casa y finalmente le ingreso a él también. Es patético” indica desolado.

También estas situaciones forman parte de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El equipo de Salud Mental del Hospital Santos Reyes está volcado estos días en atender a las personas que pasan por este trance. Son seis profesionales: cuatro psiquiatras, una psicóloga y una enfermera especialista en psiquiatría que trabajan desde el Centro de Salud Aranda Norte que en estos momentos están priorizando la atención a las personas a las que está impactando directamente esta crisis: enfermos, familiares y personal sanitario. Todo ello sin dejar de atender a sus propios pacientes y sus familias, de los que hacen un seguimiento telefónico dado que también en ellos impacta la situación de confinamiento social del Estado de Alarma. Una labor que ha sido elogiada por el Gerente del Hospital Santos Reyes, testigo del trabajo de este equipo, que aporta su labor en la retaguardia de este combate contra el COVID-19 para que la crisis deje, a medio o largo plazo, las menores secuelas psicológicas posibles.

Por otra parte el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicólogos han anunciado hoy la puesta en marcha de un servicio telefónico de apoyo para la población afectada por la COVID-19. Se trata de tres líneas para colectivos diferenciados que son los siguientes:

- El 91 700 79 89 para familiares de personas enfermas o fallecidas como consecuencia del coronavirus.

- El 91 700 79 90 para profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia como sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Policía Local, entre otros.

- El 91 700 79 88 para la población en general con dificultades derivadas del estado de alerta.

El horario de atención es desde las 09.00 hasta las 20.00 horas, todos los días de la semana.