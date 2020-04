Nieto: "Es una irresponsabilidad que haya equipos que anuncien volver a entrenar"

En el día de ayer conocíamos las sensaciones del central Alejandro Arribas tras ya dos semanas de cuarentena, que destacaba sobre todo lo complicado que iba a ser el volver a coger la rutina cuando todo esto pase, y en esta ocasión el Real Oviedo nos facilita las impresiones de Juanjo Nieto.

"Estoy intentando que los días se pasen rápido, que no se me hagan largos. Hago todos los días ejercicio, hago cursos y me gusta apuntarme a conferencias. Y bueno, pues como creo que hará todo el mundo. Veo series, veo películas, estoy con mi pareja y mi perrita", explicó en primer lugar.

"Por lo que escucho quieren jugar sea en la fecha que sea, pero ahora lo principal es la salud. Tanto la nuestra (de los futbolistas) como la de todo el mundo. Ahora mismo lo mejor es estar en casa, como estamos haciendo, para que esto pueda pasar lo antes posible. Y sobre la posibilidad de jugar en julio y agosto... hablar ahora mismo de fechas es muy difícil porque no sabemos cómo va a evolucionar", añadió.

"Cuando un equipo está tan unido y confía desde el principio, estas cosas te hacen más fuerte. Sí que es verdad que físicamente peor, pero como todos los equipos. Haremos lo posible para volver con la misma dinámica que cuando tuvimos que parar", comentó sobre cómo les afecta el parón.

"Me sorprende que haya equipos que anuncien que van a entrenar. Ahora mismo es una irresponsabilidad porque hay gente que luchan día y noche para que esto mismo acabe. No me parece bien por nuestra parte que haya gente dando día y noche todo lo que tiene dentro, para que nosotros estemos entrenando. Me parece una irresponsabilidad", sentenció.