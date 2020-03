Del oro olímpico a la incertidumbre

Unos Juegos Olímpicos son la mayor aspiración de todo deportista. Y Maialen Chourraut lo ha vivido ya tres veces, pero quiere una cuarta. La piragüista gipuzkoana logró la medalla de oro en Río de Janeiro hace cuatro años. Entonces fue la primera deportista vasca en conseguir ser campeona olímpica en una modalidad individual.

Los cuatro años que han pasado desde entonces le habían devuelto al punto de inicio. En el último Mundial consiguió de nuevo hacerse con una plaza para competir este verano en los Juegos de Tokio. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha conseguido lo que ni la II Guerra Mundial logró: paralizar los JJOO.

Tras la decisión de aplazarlos, el COI ha dado ya una nueva fecha oficial: se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Y Maialen reconoce que le ha costado hacerse a la idea: “El año 2020 era una fecha que teníamos marcada a fuego en la mente. A mí me descolocó, incluso sabiendo ya que no era posible celebrarlos este año. Ahora, con el paso de los días, he borrado de la mente la fecha de este año y he grabado la del que viene”.

Y mientras llega 2021, a Maialen le toca seguir entrenando. Sin competición a la vista ni posibilidad de ejercitarse en su medio, el agua, ha tenido que improvisar: “Hemos montado en el garaje de casa un pequeño gimnasio con un ergómetro de piragua y unas cuantas pesas que nos han cedido en el centro donde habitualmente entreno. Así que ahí toca trabajar, en seco”.

Imagen promocional del documental / Cadena SER

El documental ‘Beldurretan arraunean’ recorre su vida dentro y fuera del deporte

El documental nos acerca el lado más desconocido de la piragüista, campeona olímpica en 2016 y ganadora de la medalla de bronce en los Juegos de Londres 2012. Repasa sus últimos cuatro años de vida, desde la consecución de la medalla en Río de Janeiro hasta la obtención de nuevo del pase olímpico para competir en Tokio no ha sido nada fácil.

Por el camino Maialen ha tenido que hacer frente a problemas físicos y también a miedos interiores, en los que ella misma profundiza en el documental. Algunos de ellos son miedos que le han acompañado desde niña y otros que han surgido por los avatares de la vida, al tener que compaginar otros aspectos, como por ejemplo la maternidad, con el piragüismo de máximo nivel. “Está muy bien reflejada mi persona, así soy yo. Vais a conocer a la Maialen Chourraut con sus preguntas, sus dudas, sus pensamientos, con sus peleas internas y con sus tensiones”, afirma la campeona olímpica.

En este documental, de 63 minutos, el director Iñigo Asensio recoge de forma intimista las declaraciones de la propia Maialen, sobre todo respecto a lo que supuso el gran logro de Brasil y todo lo que ha venido después. Maialen se muestra cercana y muy sincera, abriendo al espectador las puertas de su casa.

Junto a los de la piragüista se recogen otros interesantes testimonios de su entorno más cercano, como los de su marido y entrenador Xabier Etxaniz, los de su madre y los de otros piragüistas que le han acompañado desde la infancia. También hablan sobre Maialen estrellas destacadas en su disciplina, como la australiana Jessica Fox, plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016, y una de sus principales rivales a batir en la próxima cita olímpica.