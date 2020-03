El presidente canario pide a Madrid que se puedan mantener los ERTES en el sector turístico

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reiteró en la última Conferencia de Presidentes que se tenga especial atención a las singularidades canarias a la hora aplicar en las Islas las medidas sanitarias y económicas que el Gobierno de Pedro Sánchez está aprobando para luchar contra el coronavirus. Así lo reconoció en una entrevista concedida este martes a la Cadena SER en su Hoy por Hoy regional, en la que además advirtió que los ERTES en el sector turístico se prolongarán previsiblemente más allá del tiempo de confinamiento.

Torres dijo comprender el sentir de los empresarios ante alguna de las decisiones del Ejecutivo central, pero precisó que “no queremos despidos en Canarias”. Cifró en 20.000 los expedientes de regulación de empleo que se han presentado en el Archipiélago, y tan solo uno no ha sido temporal.

Sobre los datos sanitarios y la diferencia de baremos para computar a los enfermos y fallecidos, el presidente de Canarias señaló que “los verdaderos índices que ponen sobre la mesa la situación de cada comunidad son el número de contagiados, de hospitalizados y de fallecidos. Y en las tres ratios Canarias está entre las mejores regiones; solo Asturias y Andalucía la superan en dos de los indicadores”. Por tanto, añadió, “Canarias ha respondido mejor a la situación, aunque es verdad que nos gustaría tener más test. Hasta el momento se han realizado unos 9.000, cuando se precisarían entre 50.000 y 100.000 para tener una radiografía exacta del nivel de expansión del coronavirus en Canarias, según reconoció la tarde del lunes el portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria en Canarias, Lluis Serra.

El aislamiento, la mejor vacuna

“Todos los presidentes de comunidades autónomas sin excepción hemos reclamado más material de todo tipo, desde mascarillas y guantes hasta equipos de protección individual (EPIs) y test, que es lo que más necesitamos en Canarias”, señaló también Angel Víctor Torres. Recordó que el Gobierno que preside “hemos tirado también de recursos propios” y anunció que “es previsible que lleguen en breve hasta cuatro aviones distintos, además de material del Ministerio”. A la espera de que llegue todo el material, el presidente de Canarias reiteró de todos modos que “la mejor vacuna para acabar con el coronavirus es el aislamiento”.

Torres advirtió, no obstante, que “el coronavirus no se va a ir, vamos a convivir con él a partir de ahora. Al día siguiente del confinamiento no saldremos todos a la calle, habrá que hacerlo paulatinamente. Y los expertos y los trabajadores del Servicio Canario de Salud tendrán que estar de manera permanente al lado del Gobierno”.

ERTES más allá de tres meses

En cuanto a las medidas concretas planteadas por Canarias en la reunión con Pedro Sánchez, sostuvo que “Canarias no podía ser requerida para que se entreguen ventiladores, primero porque los vamos a necesitar sí o sí y segundo porque estamos a 2.500 kilómetros de distancia. Y tenemos, por tanto, mucha más dificultad la consecución y el traslado de ese material”. También rechazó los envíos por barco, porque tardan cuatro o cinco días: “Paré envíos que iban a salir el domingo y gestionamos para este material llegara, como así fue, en un avión militar”.

Respecto al impacto económico de la crisis sanitaria. Ángel Víctor Torres recordó que “tenemos una singularidad única y es que nos ha cogido en plena temporada alta de turismo y tenemos una altísima dependencia de esta actividad”. Quiere por ello el presidente de Canarias que Madrid autorize los ERTES más allá del tiempo en que dure el estado de alarma. Demanda en la que coincide con los empresarios del sector: “El turismo no se va a recuperar en tres meses, será paulatino y por tanto tiene que ser paulatina nuestro acogimiento a los ERTES”.

Torres dijo comprender a los empresarios, quienes en su opinión “están haciendo importantes aportaciones en el consejo asesor, del mismo modo que los sindicatos”. Reconoció también que “es cierto que los empresarios han expresado sus quejas respecto a algunas de las medidas acordadas, entre ellas que se imposibilita el despido“. Y añadió “Entiendo que los empresarios tienen razón en algunas cuestiones, por lo que buscaremos fórmulas de acuerdo con el Gobierno central y también desde el Gobierno de Canarias para afrontar la situación en que la quedarán”. Del mismo modo dijo que “no queremos que haya despidos en Canarias se han presentado 20.000 expedientes regulación de empleo y uno solo es definitivo”.

Plan de reconstrucción

Preguntado si va a activar algún grupo de trabajo o comité de expertos que empiece ya diseñar un plan de recuperación para la crisis económica que se nos viene encima por el un inédito cierre turístico y lo que eso supondrá en destrucción de empleo, el presidente de Canarias reflexionó que “nada será igual”. Y explicó que “costó mucho sacar adelante en diciembre un presupuesto social, que en estos momentos no tiene ingresos y por tanto no puede tener gasto”. Rehacer las cuentas será por tanto una prioridad y recordó el papel fundamental que tendrá la Unión Europea para superar la crisis: “Algunos países desarrollados recibieron aportaciones de otras naciones en los años 40, por ejemplo Alemania, por lo que ahora deberían permitir que podamos utilizar el dinero que ha quedado bloqueado por una ley de estabilidad. Porque la quiebra económica va a ser tremenda y la inyección pública es lo único que nos va a permitir salir de esta”.