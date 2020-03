A Coruña pone en marcha 'Acompáñote', una línea de atención telefónica contra la soledad

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Concejalía de Benestar Social, pone en marcha hoy la iniciativa Acompáñote, una línea de atención telefónica pensada para aquellas personas que están solas durante la cuarentena y que necesiten hablar con otras. Para eso, se habilitará el teléfono gratuito 900 920 500, que estará disponible todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 10h a 21h.

¿Quien atenderá las llamadas?

Las llamadas serán atendidas, inicialmente, por unas 35 personas que forman parte del dispositivo especial de voluntariado, no son profesionales de la psicología o similares porque este, como remarcan desde el Concello, no es un teléfono de ayuda, sino de acompañameinto. Con esta iniciativa, se busca dar respuesta a gente que no tiene una red familiar y social en la que apoyarse y de personas que no tienen acceso al mundo digital. Yoya Neia, concejala de Servicios Sociales.

Estos voluntarios sí tiene orden de desviar estas llamadas que consideren necesitan de una atención especializada. Aquellos que busquen ayuda, que busquen información, deben llamar al 010.