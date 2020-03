La CGT denuncia que Atento podría estar incurriendo en un delito contra la salud de sus trabajadoras

Atento ha comunicado al comité de empresa de la compañía su decisión de mantener la actividad presencial al considerar que proveen de un servicio esencial para la comunidad, el centro de trabajo se mantiene abierto con menos de 65 personas. Así lo denuncia el sindicato CGT, que considera que la compañía podría estar incurriendo en un delito contra la salud de sus trabajadoras.

¿Superan los servicios mínimos que marca el gobierno?

Explica este sindicato que la empresa tiene a un 40% de su plantilla teletrabajando, por lo que se superarían los servicios mínimos que marca el gobierno central en su decreto de este pasado domingo y que establece esas necesidades minimas en una jornada de fin de semana. Denuncian ademas inseguridad sanitaria dentro del puesto de trabajo en donde no todas las empleadas pueden trabajar, es el caso de Rosa, que difundía su denuncia en redes sociales: "Como no tengo permisos para las aplicaciones que necesito para trabajar, estaba exonerada, hoy no estoy exonerada, pero sigo sin poder conectarme a las aplicaciones y tengo que estar aquí ocho horas... he comido y he merendado en el puesto, donde estoy todo el día expuesta, porque tampoco tengo donde calentar la comida."

Desde la CGT demandan la suspensión inmediada de un ERTE para el centro de A Coruña en tanto no se ponga solución a la situación de las trabajadoras.