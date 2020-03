Descubre a los talentos vigueses que este año 2020 van a cautivarte con sus proyectos musicales

El primer trimestre de 2020 ha paralizado buena parte de la industria musical afectando de forma directa a los conciertos y festivales que estaban planificados para estos primeros meses del año. Lo que si no paran, son los lanzamientos con los nuevos temas de la escena musical gallega.

Te proponemos que si no los conoces descubras a jóvenes artistas vigueses como el del proyecto YUGEN KALA de los hermanos gemelos Héctor y Nico Iglesias que a sus 16 años acaban de publicar su álbum de debut titulado “Nothing is original” en donde se incluyen 14 canciones y reflejan sus influencias e inquietudes desde una electrónica oscura y de su I.D.M. (Inteligent Dance Music).

Escúchalos en > https://open.spotify.com/playlist/2aU7CRyJdtgrBmeHppBQib

BABYKATZE es una artista asentada en Vigo que acaba de publicar “Hard” su trabajo de debut. Un proyecto en donde la imagen y la música se entrelazan creando un personaje con una presencia perfomática en escena. “No Fear” es su nuevo video single (https://www.youtube.com/watch?v=UlCqxbektrw).

Escúchala en > https://open.spotify.com/artist/1BHXecW2KzdrQO8pueJ8zK?si=Ibd91WcRTTi04ZzjUaeyhw

Dentro de la escena electrónica viguesa también el artista multidisciplinar CÉ TOMÉ bajo el alter ego de “MisterChoco” desarrolla el proyecto hi-fi:wi-fi que hace unas semanas lanzaba su segundo disco “Ma:Damme”. Un trabajo más pistero que su primera referencia, en donde ha utilizado instrumentos y estructuras de música tradicional gallega combinada con la esencia rítmica del Trip-Hop, House o Drum & Bass.

Escúchalo en > https://hi-fi-wi-fi.bandcamp.com/

Otro de los jóvenes y nuevos talentos es dani -sí, en minúsculas-a sus 22 años esta compositora y cantante criada en un ambiente musical, Daniela Costas lanzaba a finales de 2019 su primer single “mira” producida por el norteamericano Aaron Rux y recientemente ha publicado su nuevo video single del tema “lágrimas” (https://www.youtube.com/watch?v=F4ZXVau33_s).

Escúchala en > https://open.spotify.com/artist/4sYXzPulKYxOYuDKS1px8Y

SEN SENRA es otro vigués que está causando sensación con 24 años; y precisamente “Sensaciones” es como se titula su primer gran trabajo con el que según la prensa especializada “ha abierto un camino”, mezclando el pop romántico con los sonidos urbanos contemporáneos haciendo de su proyecto algo muy personal. Canciones como: “No me sueltes mas”, “Ya no te hago falta” o “Como el fuego” dan buena cuenta de su trabajo. Sorprendente es su nuevo video single del tema “Ya no te hago falta” (https://www.youtube.com/watch?v=idFGrL2EH8c).

Escúchalo en > https://open.spotify.com/artist/5lWasZeo8uWQk6GD8czJLq

Iria Armesto y Fabio Cebral son BELA ALBAN un dúo de pop electrónico inspirado en los clásicos y que reflejan las últimas tendencias. Una línea de bajo muy presente y la voz de Iria, es su carta de presentación ya que “Sin ti” (https://www.youtube.com/watch?v=K7WOrUQxBYI), es el primer video single de este proyecto de Redondela con base de operaciones en Madrid.

Escúchalo en > https://open.spotify.com/artist/7qDuZyg0c0Bz8zlfT48nFP

El grupo ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS también acaba de publicar su sexto disco titulado “Academia” impulsado desde la bodega PONTE DA BOGA dentro del mecenazgo que realizan con sus “Vinos de Autor”. Eladio Santos y sus compañeros nos presentan unas canciones que son toda una oda a la felicidad, catorce canciones que musicalmente desde el pop, folk, o indie junto a letras costumbristas con latido poético nos aportan un canto a la vida que nos cautiva desde una primera escucha.

Escúchalo en > https://open.spotify.com/artist/7flpSt1C67NLAeJeCZ0eBH

PABLO LESUIT tras tres años de viajes y grabaciones entre España y América ha publicado “Belorizonte”, diez canciones que mezclan con su estilo personal e independiente del compositor, multi-instrumentista e intérprete vigués. Su nuevo videosingle es de su canción “Crónicos” (https://www.youtube.com/watch?v=FlcnGh_SBT0).

Escúchalo en > https://open.spotify.com/artist/0uo3Imm1nmervFePZb7hqy

El grupo THE KILLER BARBIES liderado por “Silvia SuperStar” y “Billy King” están a punto de lanzar su noveno disco de estudio y catorce años después de su último trabajo “Bad Taste; Sin Is In”, vuelven a la escena musical con nuevas canciones en castellano como “De Repente” que es el primer video single del combo vigués. (https://www.youtube.com/watch?v=dqFL43-N6T4)

Escúchalo en > https://open.spotify.com/artist/56yLECeTwcGv8OoIS9ycwP

BASANTA / C4MUSIC

BASANTA ofrecían en Diciembre de 2016 uno de sus primeros conciertos en la 16ª Edición de los Premios de la música MAKETÓN MAELOC de LOS40 Vigo, dos años después publicaban su alabado y galardonado disco de debut “Colorama” y este año 2020 vuelven con un nuevo discazo que lanzarán en el primer cuatrimestre. Estos vigueses con centenares de conciertos a sus espaldas publicarán su segundo largo “Ritual Sex Magick” y el video single de avance para los vigueses es el de su tema “Gran Lección” (https://www.youtube.com/watch?v=ARwMi4SXS4U).

Escúchalo en > https://open.spotify.com/artist/49w0zH4vFcDlCib0PWKnB9