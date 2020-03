CC pide que el Grupo de Gobierno convoque a todos los grupos políticos para compartir propuestas

El Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote (CC-PNC) asegura que una vez transcurridas más de dos semanas desde que se decretara el Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19, continúa a la espera de ser convocado por la presidenta de la institución insular.

Los nacionalistas consideran que ha llegado el momento de que el Grupo de Gobierno insular cree un foro, mesa o grupo participativo con la oposición, para mantener alguna reunión de trabajo telemática que cuente, a ser posible, con la participación de expertos en distintos ámbitos, o al menos convoque a los portavoces de los distintos grupos, como hizo por tercera vez este lunes el Gobierno de Canarias, por poner un cercano ejemplo.

El objetivo es “intentar que las decisiones de calado para abordar la situación económica y social que se avecina cuenten con el máximo consenso y participación posibles, para que sean lo más efectivas y evitemos la confrontación política, tan indeseable en estos momentos, y no enterarnos exclusivamente por los medios de comunicación de cuáles son las decisiones y la estrategia de la institución de la que formamos parte”, ha subrayado el portavoz de CC, Pedro San Ginés.

Los nacionalistas consideran “muy necesario y conveniente” rendir cuentas con transparencia y dar participación a todo el arco político del Cabildo, “para que todos seamos copartícipes de los aciertos y errores que sin duda se cometerán, como mejor antídoto contra la confrontación política que resultaría imperdonable en estos momentos”.

El Grupo Nacionalista, que en materia sanitaria asegura haberse inhibido de abundar en hacer propuestas por entender que corresponde a los expertos y al Gobierno gestionar la situación, sí que ha hecho llegar al grupo de gobierno una serie de propuestas en materia social, económica, estratégica, logística o sectoriales, como las especificas para el sector primario al que, entienden, se le abre una ventana de magnificas oportunidades para volcarse en él y avanzar realmente en soberanía alimentaria y fomento de la producción local.

“Nos hacemos cargo de lo complicado que debe ser para cualquier gobierno -sea cual sea su nivel competencial y color político- tomar decisiones ante un escenario inédito como éste. Por eso mismo, y no porque no las tengamos o no las hayamos presentado, no hemos querido interferir en la labor del Cabildo compartiendo con la opinión pública nuestras propuestas, cosa que solo añadiría inseguridad y sensación de falta de la unidad política que espera de nosotros la ciudadanía”, subraya San Ginés.

Afirman que sí es cierto, sin embargo, que Marcos Bergaz, portavoz del Grupo de Gobierno agradeció en su nombre y en el de la presidenta el ofrecimiento de CC. “Se nos emplazó a una reunión telemática que aún no se ha producido. Nada hemos sabido del gobierno, más allá de una llamada del propio Marcos para explicar la ocurrido en la residencia de ancianos de Las Cabreras y cuál era la situación, cosa que agradecemos”.

Entre las propuestas realizadas, y considerando que atender las situaciones de emergencia social y la recuperación del empleo destruido son cuestiones prioritarias, los nacionalistas abogaban por la urgente creación, contratación o encomienda a terceros de un potente equipo multidisciplinar que atienda y oriente a particulares, autónomos, y pequeñas y medianas empresas.

“Fundamentalmente, porque nos consta que existe en todos ellos una enorme incertidumbre y desinformación acerca de cuáles son realmente y cómo se articulan exactamente las ayudas que se han ido aprobando por el Cabildo, el Gobierno de Canarias y especialmente por parte del Estado, mediante un verdadero galimatías de Reales Decretos y resoluciones, sin que ni siquiera los asesores laborales y fiscales acierten a dar con una interpretación certera de lo dispuesto y aun menos del procedimiento para acceder a esas ayudas”, explica Pedro San Ginés.

Afirma además tener constancia de que el Gobierno anunció el pasado viernes la prestación de este servicio por parte de la CEL, “pero entendemos que con insuficiente dotación humana, además de que probablemente no atienda más que a empresas, y no a particulares, y que además precisará de una importante publicidad en los medios”.

Finalmente, Coalición Canaria asegura que es consciente de que no será fácil articular medidas efectivas, pero todas las administraciones públicas (estatal, autonómicas, insulares y locales) deberán sumar esfuerzos que complementen dichos Reales Decretos, y reorientar buena parte de sus recursos renunciando a múltiples proyectos, para priorizar lo importante y dar respuesta a lo que viene en la medida que sus competencias y capacidad económica lo permitan.

Los nacionalistas afirman que en ese sentido “nos consta que el Cabildo y los ayuntamientos cuentan afortunadamente con importantísimos remanentes acumulados cuyo uso parece que Europa ya ha habilitado y el Estado debe hacerlo con inmediatez, de manera que las corporaciones locales puedan destinarlos fundamentalmente a paliar los efectos de la crisis y complementar las medidas adoptadas por el Estado, “para lo cual contarán con el decidido apoyo de CC como segunda fuerza política de la institución”.

No obstante, sobre esta última cuestión clave, confían los nacionalistas “en que hayamos entendido mal la última propuesta del Gobierno central y sean las corporaciones locales por una cuestión de cercanía y justicia las que gestionen sus recursos”.